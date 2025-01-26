Bir dönem sona eriyor! 'Kırtasiyeden al doldur' yöntemi bitecek! Paralarda da uygulanıyor

26 Ocak 2025 17:37 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 17:45

Senetlerde sahteciliğin önüne geçecek yeniliğin önü açılıyor. Artık kırtasiyeden alınan, el yazısıyla doldurulan senetler tarih oluyor. Tıpkı paralardaki gibi uygulamalarla hem dolandırıcılık engellenecek hem de ticari işlemlerde güvence sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ tarafından açıklanan Yargı Reform​ Strateji Belgesi, adalet sisteminde köklü değişimlerin yolunu açıyor. Reform paketinde yer alan önemli adımlardan biri de senet​ düzenine ilişkin yenilikler. Sahtecilik​ ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla senetler artık kayıt altına alınacak ve para gibi filigranlı hale getirilecek.

GÜVENLİ SENETLER İÇİN YENİ SİSTEM

Reform kapsamında, senetlerin güvenli bir şekilde düzenlenmesi için yeni bir sistem kurulması hedefleniyor. Çalışmalar doğrultusunda, senetlerin yalnızca yetkilendirilmiş bir kurum tarafından üretileceği ve kayıt altına alınacağı belirtiliyor. Hangi kurumun bu görevi üstleneceği henüz netleşmemekle birlikte, Merkez Bankası veya başka bir resmi kuruluşun bu sorumluluğu alması planlanıyor.

KIRTASİYEDEN AL, DOLDUR DÖNEMİ BİTİYOR

Yeni düzenleme ile kırtasiyeden alınan ve el yazısıyla doldurulan senetler geçersiz hale gelecek. Bunun yerine, dijitalleşmenin de etkisiyle e-Devlet üzerinden senet düzenleme süreçleri hayata geçirilecek. Bu adım, hem sahtecilik riskini azaltacak hem de vatandaşların işlemlerini daha güvenli bir şekilde yapmalarını sağlayacak.

FİLİGRANLI SENET DÖNEMİ

Paralarda kullanılan filigran sisteminin senetlerde de uygulanması planlanıyor. Böylece sahte senetlerin tespiti kolaylaşacak ve dolandırıcılık girişimleri engellenecek.

İMZA ARTIK YETERLİ DEĞİL

Mevcut sistemde yalnızca imzayla geçerli olan senetler, yeni düzenleme ile birlikte daha kapsamlı bir sürece tabi tutulacak. Tıpkı çeklerde olduğu gibi, senet düzenleme işlemleri belirli standartlara bağlanacak ve güvenlik önlemleri artırılacak.

HUKUKİ GÜVENLİK ARTIYOR

Yargı Reform Strateji Belgesi’nde yer alan bu yenilik, ticari ilişkilerde senet sahteciliğinin önüne geçmeyi ve vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmeyi hedefliyor. Yeni sistemin hayata geçmesiyle birlikte, senetler hem daha güvenli hem de daha şeffaf bir şekilde düzenlenebilecek.