Mevduat faiz oranlarında sert düşüş: Bankada parası olanlar dikkat! İşte 1 milyon TL'nin getirisi

24 Ocak 2025 15:06 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:34

Merkez Bankası’nın son iki toplantıda aldığı 5 puanlık faiz indirimiyle politika faizi yüzde 50’den yüzde 45’e düştü. Mevduat faizleri de bu düşüşe paralel olarak gerilerken, uzun vadeli mevduatlarda düşüş oranı 10 puanı buldu. Bankaların faiz oranlarında yaşanan değişim, yatırımcıların kazançlarını doğrudan etkiliyor. İşte bankalara göre 1 milyon TL'nin aylık getirileri...

2024 yılının Aralık ayında Merkez Bankası, politika faiz oranlarında indirim sürecini başlatarak piyasalarda önemli bir değişim sinyali verdi. 22 aylık bir aranın ardından gelen bu ilk adım, yeni yılda da hız kesmeden devam etti. Son olarak, geçtiğimiz perşembe günü yapılan 250 baz puanlık indirimle birlikte politika faizi yüzde 50 seviyesinden yüzde 45’e geriledi.

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA DEĞİŞİM

Faiz oranlarındaki bu düşüş, özellikle vadeli mevduat getirilerinde etkisini gösterdi. 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları, bir önceki ay yüzde 53 seviyesindeyken, indirim süreci sonrası yüzde 50’nin altına indi. Daha uzun vadeli mevduatta ise faiz oranları yüzde 38-40 bandında seyrediyor. Bankaların genelinde faiz oranları yüzde 45 seviyelerine kadar gerilerken, en yüksek mevduat faizi oranı yüzde 50 civarında.

KREDİ FAİZLERİNDE KADEMELİ DÜŞÜŞ

Merkez Bankası’nın bu kararları, kredi faiz oranlarına da sınırlı ancak hissedilebilir bir etki yaptı. Taşıt kredilerinde faiz oranları yüzde 3,49-3,70 aralığına, konut kredilerinde ise yüzde 2,85 seviyesine kadar geriledi. Ancak genel olarak kredi faizlerindeki düşüş, mevduat faizlerine kıyasla daha yavaş ilerliyor.

İşte 1 milyon TL'nin bir aylık net faiz getirileriyle birlikte banka banka liste:

AKBANK

Faiz Oranı: %45

Vade Sonu Tutar: 1.035.506,85 TL

Net Kazanç: 35.506,85 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %45

Vade Sonu Tutar: 1.035.506,85 TL

Net Kazanç: 35.506,85 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %45

Vade Sonu Tutar: 1.035.506,85 TL

Net Kazanç: 35.901,37 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %44,5

Vade Sonu Tutar: 1.035.112,33 TL

Net Kazanç: 35.112,33 TL

TEB

Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 1.037.873,97 TL

Net Kazanç: 37.873,97 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %45,5

Vade Sonu Tutar: 1.035.901,37 TL

Net Kazanç: 35.901,37 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %42

Vade Sonu Tutar: 1.033.139,73 TL

Net Kazanç: 33.139,73 TL

ODEA

Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 1.038.268,49 TL

Net Kazan: 38.268,49 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %49,5

Vade Sonu Tutar: 1.039.057,53 TL

Net Kazanç: 39.057,53 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %40

Vade Sonu Tutar: 1.031.561,64 TL

Net Kazanç: 31.561,64 TL

ING

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 1.039.452,05 TL

Net Kazanç: 39.452,05 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %41

Vade Sonu Tutar: 1.032.350,68 TL

Net Kazanç: 32.350,68 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %20

Vade Sonu Tutar: 1.015.780,82 TL

Net Kazanç: 15.780,82 TL

HSBC

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 1.037.084,93 TL

Net Kazanç: 37.084,93 TL