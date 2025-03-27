Bir gün bile elden ödemeyin! SGK açıkladı: Cezası 40 bin TL

SGK, bir çalışanın 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda işverenlere en az 40 bin lira para cezası uygulanacağını açıkladı. Denetlemelerde özellikle kayıtdışı istihdamın yoğun olduğu sektörler ve yabancı uyruklu çalışanların yoğun olarak çalıştığı iş kolları ele alınıyor.

Sigortasız işçi çalıştıranlar dikkat. Ağır cezalar kapıda. Türkiye’de kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimler sıkılaştırılıyor. Bir gün bile sigortasız işçi çalıştıran işverenlere ağır yaptırımlar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin haklarını korumak ve kayıt dışılığı önlemek için yeni tedbirler hayata geçirecek. SGK, bir çalışanın 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması ve elden ödeme alması durumunda işverenlere en az 40 bin lira para cezası uygulayacak.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI 40 BİN TL

İşçiyi sigortasız çalıştırmanın cezası, yeni düzenlemelerle birlikte daha da artırılacak. SGK, bir çalışanın 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda en az 40 bin lira para cezası uygulanacağını duyurdu.

SGK DENETİMLERİ ARTIYOR

SGK müfettişleri ve denetim ekipleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik incelemelerini sıklaştırdı. Kayıt dışı istihdam tespit edilen işletmeler:

Ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Teşvik ve desteklerden yararlanamayacak.

Tekrarı halinde işyeri kapatma riskiyle karşılaşacak.

Yapılan açıklamada, işverenlerin sigorta yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde karşı karşıya kalacakları yaptırımların caydırıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Sigortasız çalışmanın sadece işverenler için değil, aynı zamanda çalışanlar için de birçok olumsuz sonuçları olduğu hatırlatıldı.

BİR GÜN BİLE SİGORTASIZ ÇALIŞTIRMAYIN

Yetkililer, işverenleri bir gün bile sigortasız işçi çalıştırmamaları konusunda uyarıyor. Sigortasız çalıştırılan işçiler de SGK’ya ihbarda bulunarak haklarını arayabilir.

Kayıt dışı istihdam hem işverenler hem de çalışanlar için büyük risk taşıyor. Cezalarla karşılaşmamak ve mağduriyet yaşamamak için sigorta bildirimlerinin eksiksiz yapılması gerektiği aktarıldı.

YABANCI İŞÇİ BAŞINA 56 BİN TL CEZA

Türkiye’de çalışan yabancıların yanında mesleki eğitim gören ve staj yapan yabancıların da fiilen işbaşı yapmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerekiyor. SGK, çalışma izni bulunmayan her bir yabancı için 56 bin lira ceza kesileceğini açıkladı. Kayıt dışı olarak kendi başına çalışan yabancıya da 45 bin lira ceza verilecek.

SGK yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyetinin, ödenmesi gereken primin yaklaşık 5 katına denk geldiği hatırlatıldı.