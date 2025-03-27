Bir gün bile elden ödemeyin! SGK açıkladı: Cezası 40 bin TL

SGK, bir çalışanın 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda işverenlere en az 40 bin lira para cezası uygulanacağını açıkladı. Denetlemelerde özellikle kayıtdışı istihdamın yoğun olduğu sektörler ve yabancı uyruklu çalışanların yoğun olarak çalıştığı iş kolları ele alınıyor.
Sigortasız işçi çalıştıranlar dikkat. Ağır cezalar kapıda. Türkiye’de kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimler sıkılaştırılıyor. Bir gün bile sigortasız işçi çalıştıran işverenlere ağır yaptırımlar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin haklarını korumak ve kayıt dışılığı önlemek için yeni tedbirler hayata geçirecek. SGK, bir çalışanın 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması ve elden ödeme alması durumunda işverenlere en az 40 bin lira para cezası uygulayacak.
İşçiyi sigortasız çalıştırmanın cezası, yeni düzenlemelerle birlikte daha da artırılacak. SGK, bir çalışanın 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda en az 40 bin lira para cezası uygulanacağını duyurdu.
SGK müfettişleri ve denetim ekipleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik incelemelerini sıklaştırdı. Kayıt dışı istihdam tespit edilen işletmeler:
Yapılan açıklamada, işverenlerin sigorta yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde karşı karşıya kalacakları yaptırımların caydırıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Sigortasız çalışmanın sadece işverenler için değil, aynı zamanda çalışanlar için de birçok olumsuz sonuçları olduğu hatırlatıldı.
Yetkililer, işverenleri bir gün bile sigortasız işçi çalıştırmamaları konusunda uyarıyor. Sigortasız çalıştırılan işçiler de SGK’ya ihbarda bulunarak haklarını arayabilir.
Kayıt dışı istihdam hem işverenler hem de çalışanlar için büyük risk taşıyor. Cezalarla karşılaşmamak ve mağduriyet yaşamamak için sigorta bildirimlerinin eksiksiz yapılması gerektiği aktarıldı.
Türkiye’de çalışan yabancıların yanında mesleki eğitim gören ve staj yapan yabancıların da fiilen işbaşı yapmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerekiyor. SGK, çalışma izni bulunmayan her bir yabancı için 56 bin lira ceza kesileceğini açıkladı. Kayıt dışı olarak kendi başına çalışan yabancıya da 45 bin lira ceza verilecek.
SGK yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyetinin, ödenmesi gereken primin yaklaşık 5 katına denk geldiği hatırlatıldı.