Emeklilikte kademe bekleyenlere 2 seçenek! Kıdem tazminatı alma kolaylaştı: İsa Karakaş açıkladı

Emeklilikte kademe bekleyenlere müjde. Kıdem tazminatı alma süreci kolaylaştırıldı. Belirli şartları sağlayanlar, SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alarak işverene başvurarak kıdem tazminatlarını alabilecek. 7000 gün prim veya 4500 gün prim + 25 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayanlar bu haktan yararlanabilecek. Detayları SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı.

Emeklilikte kademe bekleyenler için kıdem tazminatı alma süreci kolaylaştı. Artık belirli şartları sağlayanlar, SGK’dan alacakları yazıyla işverenlerine başvurarak kıdem tazminatlarını alabilecek.

EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER İÇİN BU BÜYÜK BİR AVANTAJ

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Emekli olanlar zaten kıdem tazminatı hakkına sahipken, emeklilik şartlarını tamamlamış ancak yaşı bekleyenler de bu haktan yararlanabiliyor. Özellikle emeklilikte kademe bekleyenler, belirlenen şartları sağladıklarında kıdem tazminatı alabiliyor.

SGK’DAN KIDEM TAZMİNATI YAZISI ALARAK İŞTEN AYRILMA

Kıdem tazminatı almak isteyenler, SGK’dan “kıdem tazminatı alabilir” yazısı alarak işverene sunmalı. Bu belgeyle istifa eden çalışanlar, kıdem tazminatlarını hemen alarak işten ayrılabilirler.

EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER İÇİN İKİ SEÇENEK

7000 Gün Prim Şartı:

7000 gün primi tamamlayanlar, SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alarak istifa edebilir.

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve 2000 yılında çalışmaya başlayanlar, eğer düzenli çalışmışlarsa bu şartı çoktan yerine getirmiş durumda.

2021 yılında işe girenler de 7000 gün primi tamamlayarak bu hakkı kazanabilir.

4500 Gün Prim + 25 Yıl Sigortalılık Süresi Şartı:

4500 gün primi olanlar, sigortalılık süresinin 25 yılı doldurması halinde SGK’dan yazı alabilir.

9 Eylül 1999 ve 2000 yılında sigortalı olanlar, bu yıl itibarıyla 25 yılı tamamladıklarında bu haktan yararlanabilecek.

2021 yılında sigortalı olanlar için 25 yıl süresi 2026’da dolacak, dolayısıyla bu gruptakiler henüz bu hakkı kullanamıyor.

EKSİK PRİMİ OLANLAR NE YAPACAK?

4500 veya 7000 gün primi tamamlamak için bazı ek yöntemler kullanılabilir:

Erkekler: Askerlik borçlanması ile eksik primlerini tamamlayabilir.

Kadınlar: Doğum borçlanması yaparak prim gün sayılarını artırabilir.

KİMLER BU HAKKA SAHİP?

7000 günü tamamlayanlar

4500 günü olup, 25 yıl sigortalılık süresini dolduranlar

Bu şartları sağlayanlar SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alarak işten ayrılabilir ve kıdem tazminatlarını hemen alabilir."