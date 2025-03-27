Doğum yardımı parası artırıldı! Annelere büyük müjde Meclis'ten geçti

Şu anda çocuk sahibi olursanız destek alabilirsiniz. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen önergeyle birlikte doğum yardımlarında değişikliğe gidildi. Ocak 2025'ten sonra doğan her çocuğa destek ödenecek. İlk çocukta 5 bin TL, ikinci çocukta 90 bin TL üçüncü çocukta ise 300 bin TL para doğum yardımı verilecek. Toplamda 3 çocuk için en az 395 bin TL ödeme yapılacak. Doğumdan itibaren 5 yaşına kadar dönemde ödemeler yapılacak. Doğum yardımı için başvuruları kaymakamlıklar alacak.

Devlet, annelerin yanında olmaya devam ediyor. Zamlı doğum yardımı Meclis'ten geçen yasa ile yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile 1 Ocak 2025 sonrası doğan her çocuk için doğum yardımları artırıldı. İlk çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için 90 bin TL ve üçüncü çocuk için 300 bin TL ödeme yapılacak.

ANNELERE DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ ARTIRILDI

1 Ocak 2025’ten itibaren doğan her çocuk için devletten büyük destek! Yeni doğum yardımı düzenlemesi Meclis’ten geçti ve ödemeler ciddi oranda artırıldı. Artık üç çocuk sahibi olan bir aile toplamda 395 bin TL’ye kadar destek alabilecek!

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL ödeme

İkinci çocuk için 5 yaşına kadar her ay 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşına kadar her ay 5.000 TL

Bu destek sayesinde anneler çocuklarını büyütürken ekonomik olarak daha rahat edecek.

VERGİSİZ KESİNTİSİZ HACİZSİZ DOĞUM DESTEĞİ

Ödemeler kesintisiz ve vergisiz olacak.

Hiçbir borç nedeniyle haczedilmeyecek.

Yardımlar, muhtaçlık şartı aranmaksızın tüm annelere verilecek.

DOĞUM BELGESİYLE BAŞVURU ŞARTLARI KOLAYLAŞTI

Başvurular için tek yapmanız gereken çocuğun doğum belgeleriyle kaymakamlıklara gitmek.