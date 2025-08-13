Menü Kapat
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Bir havayolu şirketinden daha powebank kararı!

Geçtiğimiz hafta İstanbul-Seul uçağının koltuk arasına düşen bir powerbank nedeniyle Kazaksitan üzerinden İstanbul'a geri dönmüştü. Bu sebeple uçaklarda powerbank kullanımını yeniden gündeme gelmişti. Türk Hava Yolları ve Pegasus kabin içinde bu cihazların kullanılmasını yasaklarken, benzer bir karar AJet'ten de geldi.

Bir havayolu şirketinden daha powebank kararı!
İstanbul-Seul seferini yapan uçağın, bir powerbankin koltuk arasına düşmesi nedeniyle İstanbul'a geri dönmesi, powerbanklerin uçaklardaki kullanımını yeniden gündeme getirmişti.

Bir havayolu şirketinden daha powebank kararı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu olayın ardından, benzer bir riskin bir kez daha yaşanmaması için uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanması yönünde hava yolu şirketlerine tavsiyede bulunulduğunu açıklamıştı.

Bir havayolu şirketinden daha powebank kararı!

Bu açıklama sonrasında Türk Hava Yolları ve Pegasus, kabin içinde powerbank kullanımını yasaklamıştı.

Benzer bir karar bu kez 'ten geldi.

Bir havayolu şirketinden daha powebank kararı!

AJet'ten yapılan açıklamada, "AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün tavsiye kararına istinaden, taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımı ve taşınmasıyla ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre; 100 Watt/Saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbankler), elektronik sigaralar, yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınacak. Ancak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak." denildi.

Bir havayolu şirketinden daha powebank kararı!

Şirketin açıklamasında, "100-160 Watt/Saat arasındaki lityum bataryalar için havayolu şirketinden izin alınacak 160 Watt/Saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak, ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek." ifadelerine yer verildi.

