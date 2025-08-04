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 | Özge Sönmez

Uçaklarda powerbank tehlikesi! Bakan Uraloğlu uyardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağında krize neden olan powerbank olayı ile ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, "Taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" ifadelerini kullandı.

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Uçaklarda powerbank tehlikesi! Bakan Uraloğlu uyardı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 13:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağında yaşanan powerbank olayı ile ilgili konuştu. Uçuş emniyetine dikkat çeken Uraloğlu, "Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayolları'na ait uçakta bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını (powerbank) koltuk arasına düşürmesi ve cihazın koltuk aralığından çıkarılamaması nedeniyle uçağın İstanbul'a dönmesi, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdi" dedi.

Uçaklarda powerbank tehlikesi! Bakan Uraloğlu uyardı

"ULUSLARARASI KURALLARA TİTİZLİKLE UYULMASI GEREKİYOR"

Bakan Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturduğunu belirterek, "Uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Uçaklarda powerbank tehlikesi! Bakan Uraloğlu uyardı

"YASAKLANMASI YÖNÜNDE TAVSİYEDE BULUNDUK"

Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu meydana gelen yangın olayını da hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla havayolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulundu.

Uçaklarda powerbank tehlikesi! Bakan Uraloğlu uyardı
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ETİKETLER
#Powerbank
#Uçak Emniyeti
#Havacılık Kuralları
#Üluslararası Standartlar
#Uçak Yangını
#Gündem
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