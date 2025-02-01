Bir ilde daha ekmeğe zam! Bugünden itibaren geçerli olacak

01 Şubat 2025 10:48 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 10:52

Erzincan'da un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış sebep gösterilerek ekmeğe zam yapıldı. Yeni tarife bugünden itibaren kentte geçerli olacak.

Sivas'ta ekmek ve pideye zam talebi: Yeni zamlar belli oldu!

Sivas'ta ekmek ve pideye zam talebi: Yeni zamlar belli oldu!

Ekmek ve simide zam geldi! O ilde de fiyatlar değişti

Ekmek ve simide zam geldi! O ilde de fiyatlar değişti

Birçok kalemde art arda zamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı'nın talebi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin onayı doğrultusunda Erzincan’da ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı.

FİYATI ARTIK 12 TL

Buna göre 1 Şubat 2025 Cumartesi gününden (bugün) itibaren geçerli olmak üzere 10 TL olan 210 gram ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak belirlendi. Zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış gösterildi.

Erzincan’da en son ekmeğe zam geçtiğimiz Ağustos ayında yapılmıştı.