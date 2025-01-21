Ekmeğe yüzde 25'lik zam! Maliyetler gerekçe gösterildi

21 Ocak 2025 18:00 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 18:01

Adana’da sofraların vazgeçilmezi ekmek, vatandaşın cebini daha da yakacak! 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zamla yükseldi. İşte detaylar...

Adana​'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı zamlandı. Adana Fırıncılar​ Odası'nın aldığı karar doğrultusunda, daha önce 10 TL’den satılan ekmek​, yüzde 25 oranında zam yapılarak 12,5 TL oldu. Yeni fiyat​ tarifesi 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

MALİYETLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Ekmek fiyatlarına yapılan zam, un ve enerji maliyetlerindeki artışa bağlı olarak gerçekleştirildi. Zam sonrası vatandaşlar bütçelerine yansıyan etkilerden dolayı endişelerini dile getirirken, fırıncılar da artan maliyetlerin sektörde zorlu bir süreç oluşturduğu ifade ediyor.

Adana Fırıncılar Odası yetkilileri, zam kararının uzun değerlendirmeler sonucunda alındığını ve daha kaliteli hizmet sunabilmek adına bu artışın kaçınılmaz olduğunu belirtti.