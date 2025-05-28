Bir ilde daha taksi ücretlerine zam! Yeni tarife belli oldu

Taksi ücretlerine zam yapılan illere bir yenisi daha eklendi. Antalya'da Kurban Bayramı öncesi taksi ücretlerine zam geldi. İşte yeni tarife...

Ankara'dan sonra bir büyükşehirde daha taksi ücretleri zamlandı. Zamla birlikte taksimetre açılış ücretinden indi bindi ücretine kadar tarifeler değişti.

ANTALYA'DA TAKSİYE ZAM

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taksimetre ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Alkan yeni taksi tarifesini açıkladı.

İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 150 TL

Buna göre taksimetre açılış ücreti 30 TL, kilometre ücreti ise 36 TL’ye yükseldi. Kısa mesafe indi-bindi ücreti ise 150 TL olarak belirlendi.

ZAMLI TARİFE BAYRAMDAN ÖNCE DEVREDE

Yeni tarife, Kurban bayramı öncesi 30 Mayıs 2025 Cuma günü uygulanmaya başlanacak. Taksiciler belirtilen tarihten itibaren zamlı tarifeyi araçlarındaki cihazlara yükletmeye başlayacak.