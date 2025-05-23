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 | Merve Yaz

Son dakika | Ankara'da taksi ücretlerine zam! İşte yeni tarife

Son dakika haberi: Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi. 100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.

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Son dakika | Ankara'da taksi ücretlerine zam! İşte yeni tarife
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 13:38

Son dakika haberine göre, Ankara'da taksi ücretlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda da taksi ücretlerine zam yapıldı.

Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi.

Son dakika | Ankara'da taksi ücretlerine zam! İşte yeni tarife

İNDİ-BİNDİ 130 LİRA OLDU

100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.

Son dakika | Ankara'da taksi ücretlerine zam! İşte yeni tarife

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni tarife 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak. En son zam 28 Ağustos 2024’te yapılmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ANKARA'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi. 100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.
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#Ekonomi
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