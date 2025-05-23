Son dakika | Ankara'da taksi ücretlerine zam! İşte yeni tarife

Son dakika haberi: Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi. 100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.

Son dakika haberine göre, Ankara'da taksi ücretlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda da taksi ücretlerine zam yapıldı.

Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi.

İNDİ-BİNDİ 130 LİRA OLDU

100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni tarife 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak. En son zam 28 Ağustos 2024’te yapılmıştı.