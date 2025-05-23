Son dakika | Ankara'da taksi ücretlerine zam! İşte yeni tarife

İstanbul
Son dakika haberi: Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi. 100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.
Son dakika haberine göre, Ankara'da taksi ücretlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda da taksi ücretlerine zam yapıldı.
Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi.
100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.
Yeni tarife 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak. En son zam 28 Ağustos 2024’te yapılmıştı.