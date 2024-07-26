Bir ilde petrol heyecanı! Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Yeni lokasyon keşfettik

26 Temmuz 2024 14:05 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:09

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber'e konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Karadeniz açıklarındaki doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili de açıklama yapan Alparslan Bayraktar, yeni bir lokasyon keşfettiklerini dile getirdi. Bayraktar ayrıca Türkiye'nin Nijer'de altın çıkaracağını da belirtti.

İşte Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

KARADENİZ VE AKDENİZ'DEN SONRA HEDEF EGE

"2 milyon varil doğalgaz ve petrol ihtiyacımız var. İhtiyacımızın 8'de 1'ini üretiyoruz. Önce Karadeniz ve Akdeniz gazı devreye alınacak. Karadeniz ve Akdeniz sonrası hedef Ege'dir.

YENİ GEMİ YOLA ÇIKIYOR

Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibarıyla bizim doğalgazda Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimimizi artırmak için planlamalarımızın içinde yer alan bir ünitedir. Açıkçası şu anda hem petrolde hem doğalgazda önceliğimiz mevcut bulduğumuz sahalarda gerek Gabar'da gerek Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi en hızlı şekilde arttırmak. Bununla alakalı Sakarya'da şu anda günlük 5,5 milyon metreküp olan ve yaklaşık 2,4 milyon haneye yetecek kadar gazı ürettiğimiz mevcut sahada üretimi her geçen gün arttırmak. İlk fazda 2025 yılının ilk çeyreği için 10 milyon metreküplük bir üretim hedefi var. Yeni platformla bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız.

20 YIL BOYUNCA GAZ ÜRETECEK

Bu platformun kendisi 10 milyon metreküp üretecek. Devasa bir deniz üssü. Adeta sanayi tesisi gibi platformda üretimi yapacağız. Boyu 300 metre yani yaklaşık olarak 3 futbol sahası kadar genişliği se 56 metredir. Üzerinde birçok ünite yer alıyor. Deniz tabanından gazı yukarı alıp orada işlediğimiz tekrar deniz tabanından karaya kadar bastığımız bir sistem üzerinde bulunuyor. Sistem direkt olarak BOTAŞ'ın hattına bağlanacak. Oradan da bütün vatandaşlarımızın kullanımına verilecek. Gemi önümüzdeki hafta başı Singapur'dan yola çıkacak yaklaşık 2 aya yakın bir seyir süresi olacak. Gemi Afrika Kıtası'nı dolaşarak Akdeniz'e Cebelitarık'tan girip ondan sonra ülkemize gelecek. Marmara'da bir tersanede birkaç aylık işleri olacak. Geminin aktivasyonu olacak ve Filyos'a geçiş yapacak. 20 yıl boyunca orada gaz üretimi yapacak. Orada sabit olarak görevine devam edecek.

YENİ KEŞİF MÜJDESİ

Üretim programının el verdiği ölçüde yeni keşif kuyuları yeni sondajlarımız olacak. Lokasyonlardan bir tanesi Rize açıklarında bir yer. Batı Karadeniz'de de Sinop açıklarında şu anda tespit ettiğimiz sondaja hazır olan lokasyonlar var. Gemi programı el verdiği ölçüde ara ara bu sondajları yapıp yeni keşifleri milletimize müjde olarak vermek isteriz. Bu yıl içerisinde Batı Karadeniz'de keşif amaçlı sondaj çalışmamız olacak. Hedeflerimize ulaşmak için 4 gemimizin aktif şekilde çalışması gerekiyor.

'TARİHİN EN BÜYÜK KEŞFİ'

Gabar cumhuriyet tarihinin en büyük karada yaptığımız keşiflerden biriydi. Bu keşif 2021 yılının sonunda gerçekleşti ve biz bundan sonra hızlı şekilde çalışmalara başladık. Geçtiğimiz yıl 15 bin variller civarında üretim yapıyorduk. O rakamlar bugün yaklaşık 40 kuyuda 45 bin varillere ulaştı. Ancak Gabar'ın potansiyeli 100 bin varili bulacak şekilde. Bizim hedefimiz oraya ulaşmak. Kuyu sayısını arttırıyoruz. Zorlu bir coğrafyada çalışmalar sürüyor. Bölgede 450 KM yol yapıldı. Yani burada önce yollar yapılıyor sonra ekipmanlar gidiyor kuleler taşınıyor. Ciddi bire çaba var.

TRAKYA'YA NÜKLEER SANTRAL PROJESİ

Türkiye doğal gazda merkez ülke olacak. Bu hedefe çok yakınız. Gerekli altyapıyı inşa ettik.

Trakya'da büyük ölçekli nükleer santral inşası düşünüyoruz. Enerjide kapasiteyi arttıracağız.

TÜRKİYE NİJER'DE ALTIN ÇIKARACAK

Hedefimiz 2025 yılında ilk altın üretimini gerçekleştirmek. Nijer, bu anlamda çok zengin kaynaklara sahip bir ülke. Gerek altın madenleri, gerek diğer madenler uranyum madeni olsun, petrol ve doğal gazda da bir potansiyeli var. Dolayısıyla, biz bu ülkelerde maden yatırımlarıyla petrol ve doğal gaz yatırımlarıyla da ülkemizin ihtiyaçlarının bir kısmını dış kaynaklarla karşılamış olacağız."