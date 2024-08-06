06 Ağustos 2024 18:31 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 18:36

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Son ÖTV artışı ile sigaralara da zam gelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz ay yapılan zamla birlikte tüm sigara gruplarının fiyatlarında güncelleme yapılmıştı.

Tiryakileri üzecek bir haber daha akşam saatlerinde geldi. Dün Philip Morris JTI grubundaki sigaralara gelen zammın ardından bugün British American Tobacco (BAT) sigara grubuna da zam geldi.

Açıklanan yeni zamla birlikte, BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL’ye yükselmiş oldu. En pahalı sigara ise 85 TL'ye çıktı.

SİGARA ZAMMI RESMEN DUYURULDU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubundaki sigaralara zam geldiğini X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dündar, "Bat sigara gurubuna zam geldi sigaraya zam yağmuru devam ediyor." ifadelerini kullandı.