Bir sigara grubuna zam geldi! Yeni tarife tiryakileri düşündürecek

Neden olduğu sağlık sorunları ve buna bağlı ölümlerle birlikte anılan, zararlı alışkanlıkların başında gelen sigara fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte zamlı fiyat sonrası son durum...

Zararlı alışkanlıkların başında gelen ve insan sağlığına verdiği olumsuzlukla birlikte pek çok ölüme de davetiye çıkaran sigara fiyatlarına zam geldi.

FİYATLAR 100 TL'YE YAKLAŞTI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın aktardığına göre bir sigara grubuna yapılan zam sonrası fiyatlar 100 TL'ye kadar yaklaştı. Yapılan fiyat değişimiyle grubun en ucuz sigarası ise 75 TL oldu.

Dündar, zammın maliyet nedeniyle yapıldığını belirterek yeni fiyatların 27 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olacağını açıkladı. Zamla birlikte grubun en pahalı sigarası ise 91 TL'ye çıktı.