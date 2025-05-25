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 | Suat Vilgen

Elektronik sigara hakkında korkunç rapor! Patlamış mısır akciğeri tespiti

Sigarayı bırakmak isterken akciğerinden olabilirsin! Masum görünen elektronik sigaralar, gençleri hedef alırken akciğerlere verdiği korkunç zararı kanıtlayan bir rapor ortaya çıktı

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Elektronik sigara hakkında korkunç rapor! Patlamış mısır akciğeri tespiti
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 12:07

2003 yılında hayatımıza “daha güvenli bir alternatif” olarak giren elektronik sigaralar, sigarayı bırakmak isteyenler için adeta bir umut ışığıydı. Ancak zamanla bu cihazlar yalnızca tiryakilere değil, gençlere ve hatta ergenlere kadar ulaştı. Buhar modası bir anda yayıldı ve elektronik sigaralar tüm dünyada gençler arasında trend haline geldi.

Elektronik sigara hakkında korkunç rapor! Patlamış mısır akciğeri tespiti

ZARARSIZ SANILIYORDU AMA!...

msn.com'da yer alan habere göre Her ne kadar üreticiler “daha sağlıklı” diye pazarlasa da, bu yıl başında Amerika’da çok sayıda kişi elektronik sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Resmi raporlara göre, 1.000’in üzerinde benzer vaka tespit edildi.

Elektronik sigara hakkında korkunç rapor! Patlamış mısır akciğeri tespiti
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PATLAMIŞ MISIR AKCİĞERİ YAYILIYOR

Şimdi ise daha da korkutucu bir tablo ortaya çıktı: “Patlamış mısır akciğeri” olarak bilinen nadir ama tehlikeli bir solunum hastalığına, elektronik sigara kullanımının neden olduğu tespit edildi.

Elektronik sigara hakkında korkunç rapor! Patlamış mısır akciğeri tespiti
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Bu gelişmeler elektronik sigaranın gerçekten ne kadar güvenli olduğunu yeniden sorgulattı. Başta sigarayı bırakmak için çözüm gibi görünen bu cihazlar, şimdi gençlerin sağlığını tehdit eden birer tehlike haline gelmiş durumda.

ETİKETLER
#akciğer kanseri
#Elektronik Sigara
#Sağlık
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