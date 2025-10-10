Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Birleşik Arap Emirlikleri BAE, Bayim Olur musun? franchising fuarında yerini alıyor

Emirates Franchise, Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle İstanbul’da BAE Pavilyonu’na ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin ve bölgenin en büyük franchise buluşmalarından biri olan 23’üncü Bayim Olur musun? (Be My Franchise) Uluslararası Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 16-19 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Fuarın, bu yıl ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri () Pavilyonu’na ev sahipliği yapacağı duyuruldu. Emirates Franchise, Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle organize edilecek pavilyonda 14 özel sektör markası, ticaret odaları ve girişimcilik destek kurumları yer alacak. Ayrıca, organizasyonun stratejik ortaklarından biri olan Francorp Middle East de bu iş birliğini destekleyen kurumsal yapılar arasında yer alıyor.

Franchise modelini güçlendirmek amaçlanıyor

Emirates Franchise Başkanı Ekselansları Noor Al Tamimi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu uluslararası fuara katılım, BAE’nin küresel franchising sektöründe önde gelen bir merkez olarak konumunu güçlendirmesi açısından önemli bir adımdır. Abu Dabi Ticaret Odası’nın desteğiyle derneğimiz, istihdam sağlayan, inovasyonu teşvik eden ve girişimcilere bağımsız işletmelere kıyasla daha yüksek başarı oranlarıyla iş kurma imkânı sunan entegre bir ekonomik model olarak franchisingin gelişimini desteklemeye kararlıdır. Bugün restoran zincirlerinin, hizmet merkezlerinin ve perakende mağazalarının yerel kavramlardan küresel markalara dönüşümüne tanıklık ediyoruz. Al Tamimi, Abu Dabi merkezli BAE’nin yenilikçi yaklaşımlarla küresel ekonomiye uyum sağlayarak franchising alanında dünya çapında bir merkez haline geldiğini vurguladı. Al Tamimi, "Son on yılda ülkede 600’ün üzerinde franchise şirketi ve 2 binden fazla marka faaliyet göstermeye başladı; sektörün yıllık geliri 100 milyar Birleşik Arap Emirlikleri dirhemini (AED) aşarken, büyüme oranı ortalama yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti. "Bayim Olur musun? Fuarı’nda BAE Pavilyonu düzenlemek, ulusal franchise endüstrisini küresel ölçekte tanıtma stratejimizin bir parçasıdır. Bu girişim franchising kültürünün yaygınlaşmasına, yeni pazarlara erişimin kolaylaşmasına, bilgi paylaşımına ve ekonomik çeşitliliğe katkı sağlamayı amaçlıyor" dedi.

Türkiye pazarıyla yeni fırsatlar doğacak

Al Tamimi, dernek olarak Bayim Olur musun? 2025 Fuarı’na katılımıyla birlikte BAE markalarının Türkiye’deki varlığını güçlendirmeyi hedeflendiklerini belirterek, "2023 verilerine göre, yaklaşık 600 BAE şirketi Türkiye’de yatırım, altyapı, finans, enerji ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteriyor. Buna karşılık, Türk markaları özellikle restoran, kafe, moda ve perakende sektörlerinde BAE’de güçlü bir yer edinmiş durumda. Türk franchise sektörü 2023 itibarıyla 50 milyar ABD doları büyüklüğe ulaşmış olup, 2024’te 55 milyar doları aşması bekleniyor. Sektör, 3 bin 700 marka ve 66 bin şubeyle yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlıyor" dedi.

Medyafors’tan açıklama

Medyafors A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem ise bu iş birliğinin ‘kalıcı ihracat’ vizyonuna hizmet ettiğini belirterek, "Franchising modeli, artık sadece marka büyütme değil; ülkeler arasında sürdürülebilir ticaret köprüleri kurma aracıdır. Ekselansları Noor Al Tamimi’ye ve Emirates Franchise’a, Bayim Olur musun? (Be My Franchise) 2025 Fuarı’na katılım kararıyla organizasyonu onurlandırdıkları için teşekkür ediyor, BAE Pavilyonunda yer alan katılımcı markalara ve temsilcilerine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

