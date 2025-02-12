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 | İrem Çınar

BİSAM açıkladı! Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark 29 lira

Birleşik Metal-İşçileri Sendikası (BİSAM)'nın Ocak ayı raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 22 bin 75 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı asgari ücretin 3,5 katına çıkarak 76 bin 358 liraya ulaştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 14:57

BİSAM, dört kişilik bir ailenin Ocak 2025 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. Rapora göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücretin 29 lira altında, yani 22 bin 75 lira olarak hesaplanırken, yoksulluk sınırı ise asgari ücretin 3,5 katına denk gelen 76 bin 358 lira olarak belirlendi.

AÇLIK SINIRI 22 BİN 75 LİRA OLDU

TÜİK'in harcama gruplarına göre yapılan hesaplamada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık harcama tutarının 22 bin 75 lira olduğu vurgulandı. Bu miktar yalnızca gıda harcamalarını kapsıyor. Yoksulluk sınırı ise hanehalkı tüketim harcamalarına dayalı olarak 76 bin 358 lira olarak hesaplandı.
Hesaplamada, her bireyin ihtiyaç duyduğu kalori miktarı da dikkate alındı. Yetişkin bir erkek için gıda harcaması 6.180 lira, yetişkin bir kadın için 5.839 lira, 15-18 yaş grubundaki bir genç için 6.161 lira ve 4-6 yaş arası bir çocuk için 3.895 lira olarak belirlendi. Toplamda, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gerekli harcama 22 bin 75 lira oldu.

BİR KİŞİNİN YOKSULLUK SINIRI 35.459 LİRA

Ancak, bu tutar yalnızca gıda harcamalarını kapsıyor. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi diğer temel ihtiyaçlar da dahil edildiğinde, bir ailenin toplam harcama ihtiyacı 76 bin 358 liraya çıkıyor.

Tek başına yaşayan bir kişi için ise sağlıklı beslenme ve yaşamını sürdürme maliyeti, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarla birlikte en az 35.459 lira olarak hesaplandı. Bu da, yalnızca bir kişinin yoksulluk sınırını 35.459 lira olarak belirliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Açlık sınırı neye göre hesaplanır?
Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarına açlık sınırı denir. Açlık sınırı hesaplamasında minimum kalori ve minimum maliyet dikkate alınır. Yoksulluk ve açlık sınırı belirlenirken ortalama 4 kişilik ailenin standart bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlar belirlenir ve ardından hesaplama yapılır.
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