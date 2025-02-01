Gözler ocak ayı enflasyonuna çevrildi! Ekonomistlerin beklentisi ne? İşte piyasanın beklentisi

01 Şubat 2025 16:38 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 16:45

2025 yılının ilk enflasyon verisinin açıklanmasına az bir zaman kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Şubat Pazartesi günü ocak ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Ekonomistlerin beklentileri merakla takip edilirken, yıl sonu enflasyon tahminleri de gündemin odağında. İşte kritik veri öncesi bilinmesi gerekenler...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Ekonomistler, ocak ayında aylık enflasyonun yüzde 4,29 seviyesinde artmasını, yıllık enflasyonun ise yüzde 41,11’e gerilemesini öngörüyor. 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 27,58 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

OCAK AYINDA ENFLASYON NEDEN ARTACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ocak’ta yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında, ocak ayı enflasyonunda beklentiler doğrultusunda bir yükselişin beklendiğini belirtti. Bu yükselişte işlenmiş gıda ürünlerinde fiyat yükselişinin belirgin olması bekleniyor. Zaman bağlı fiyat belirleme mekanizmaları ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi, fiyat artışlarını tetikleyecek. Ayrıca ocak ayında kira fiyatlarında belirgin bir yükseliş tahmin ediliyor.

ÖNCÜ VERİLER NE MESAJ VERİYOR?

Ocak ayı enflasyonuna ilişkin öncü göstergeler de artış eğilimine işaret ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da ocak ayında enflasyon yüzde 5,16 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 48,40’a ulaştı. Türk-İş raporuna göre, ocak ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 22 bin 131 lira olarak belirlendi. Bu rakam, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücreti aşarak açlık sınırının üstüne çıkıldığını gösterdi. Yoksulluk sınırı, ocakta 72 bin 88 liraya yükselirken, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 28 bin 756 lira oldu.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU 7 ŞUBAT’TA AÇIKLANACAK

Merkez Bankası, 7 Şubat’ta İstanbul’da yılın ilk Enflasyon Raporu 2025-I toplantısını düzenleyecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sunum yapacağı toplantıda, enflasyon beklentileri ve ekonomik projeksiyonlar paylaşılacak.

2024 YILINDA ENFLASYON NE OLDU?

Türkiye, 2024 yılını yüzde 44,38 yıllık enflasyon ile kapattı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 olarak gerçekleşerek son 19 ayın en düşük seviyesine indi.

Ekonomistler ve piyasa aktörleri, 2025 yılı boyunca enflasyonun kademeli olarak düşüş göstermesini beklerken, kısa vadede yüksek fiyat artışlarının etkisini sürdüreceği öngörülüyor.