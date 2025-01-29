Yılın ilk enflasyon rakamı belli oluyor! AA Finans'ın ocak ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

29 Ocak 2025 17:05 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:12

Ocak ayına dair enflasyon tahminleri, ücret artışlarının etkisiyle yüzde 4’ün üzerine çıkabilir. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ortalama enflasyon beklentisi yüzde 4,29 olarak hesaplandı.

AA Finans tarafından gerçekleştirilen ve 20 ekonomistin katılımıyla tamamlanan enflasyon beklenti anketine göre, Ocak 2025 enflasyon oranına ilişkin tahminlerin ortalaması yüzde 4,29 olarak hesaplandı.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE YIL SONU TAHMİNİ

Ekonomistlerin öngörüleri, aylık bazda en düşük yüzde 3,75, en yüksek ise yüzde 5 seviyesinde şekillendi. Bu beklentiler doğrultusunda, Aralık 2024'te yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun, Ocak ayı itibarıyla yüzde 41,11’e gerilemesi bekleniyor. Öte yandan, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 27,58 olarak öngörüldü. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında TÜFE yüzde 1,03 artış göstermişti.

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3’ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Buna göre, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.