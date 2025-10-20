Menü Kapat
 Ümit Buget

BIST 100 endeksi yeni haftaya 10.247,28 puan seviyesinden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,38 yükselişle 10.247,28 puandan başladı. Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirtiyor.

BIST 100 endeksi yeni haftaya 10.247,28 puan seviyesinden başladı
20.10.2025
20.10.2025
10:27

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da , günü yüzde 1,56 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününde; açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,51 puan ve yüzde 0,38 artışla 10.247,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 artarken, holding endeksi yatay seyretti.

BIST 100 endeksi yeni haftaya 10.247,28 puan seviyesinden başladı

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,71 ile sigorta olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 0,50 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

BIST 100 endeksi yeni haftaya 10.247,28 puan seviyesinden başladı

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

