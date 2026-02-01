Menü Kapat
 Ümit Buget

BIST 100 endeksinde 1997'den sonra en iyi ocak ayı performansı!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yıl başından bu yana dünya genelinde önde gelen endeksler arasında getiri bazında ön sıralarda yer alırken, yüzde 22,9 yükselişle 1997’den beri en iyi ocak ayı performansını sergiledi. İşte o performanstan kritik detaylar...

BIST 100 endeksinde 1997'den sonra en iyi ocak ayı performansı!
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 12:16

Yurt içi piyasalarda yıl başlangıcında görülen pozitif ivmelenme ay sonuna kadar devam etti. Yıla alıcılı başlayan BIST 100 endeksinde yükseliş eğilimi ocak ayı sonuna kadar sürerken, endeks ay boyunca yükseliş trendini koruyarak rekor seviyelerini geliştirmeyi sürdürdü.

BIST 100 endeksi ocak ayının ilk işlem gününe yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puandan başlarken, endeks 5 Ocak’ta 11.726,18 puana çıkarak yılın ilk rekorunu kırdı. Yabancı yatırımcının devam eden ilgisiyle endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 29 Ocak’ta 13.906,51 puana çıkardı.

BIST 100 endeksi ocak ayını yüzde 22,9 getiri ile tamamladı. Endeks, bu yükselişle 1997’den bu yana en iyi ocak ayı performansını sergiledi. Endeks, 1997 yılı ocak ayında yatırımcısına yüzde 64 getiri sunmuştu.

Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılbaşından beri sağladığı getiri ile dünyanın önemli endeksleri arasında ikinci sırada yer aldı. Bu dönemde getiri bazında Güney Kore'de Kospi endeksi ilk sırada yer aldı. Söz konusu endeks, yıl başında bu yana yatırımcısına yüzde 24 kazanç sağladı.

BIST 100 endeksi dolar bazında 320,38 puana çıkarak 2 Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Geçen ay BIST 100 endeksinde günlük ortalama 178,2 milyar liralık işlem hacmi oluştu. Endeksin en yüksek işlem hacmine 302,5 milyar lira ile 29 Ocak’ta ulaştığı görüldü.

BIST 100 endeksinde 1997'den sonra en iyi ocak ayı performansı!

CDS OCAK AYINDA 202,7 PUANA KADAR İNDİ

ABD yönetiminin uyguladığı politikaların piyasalar üzerinde oluşturduğu belirsizlikler sürerken, yurt içinde ekonomi yönetiminin attığı adımların olumlu etkileri piyasalarda hissedilmeye devam ediyor.

Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin küresel ölçekte sürdüğü bir dönemde, yatırımcıların temkinli davrandığı görülürken, TL varlıklara yönelik ilginin arttığı izlendi. Türkiye'de ekonomi yönetiminin attığı adımlar çerçevesinde dezenflasyon süreci sürerken, bu süreçte zayıflayan dolar küresel ölçekte enflasyonla mücadeleye destek verdi.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) ocak ayında 202,7 puana kadar inmesi, TL varlıklarının yeniden fiyatlanması açısından makroekonomide önemli bir gösterge olarak öne çıktı.

TL varlıklara güvenin artması, enflasyondaki yavaşlama ve buna paralel faizlerdeki düşüş ile birlikte teorik olarak hisse senetleri başta olmak üzere riskli varlıklar lehine bir zemin oluştu.

Yabancı yatırım kuruluşlarının da Türk varlıklarına yönelik olumlu raporları devam ederken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

BIST 100 endeksinde 1997'den sonra en iyi ocak ayı performansı!

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN GÜÇLÜ ALIMI SÜRDÜ

Yabancı yatırımcıların tahvil ve hisse senedi piyasalarındaki alımları dikkat çekerken, yurt dışı yerleşiklerin geçen ay net alıcı konumda olduğu görüldü.

Yurt dışında yerleşik kişiler, ocak ayının son haftası hariç olmak üzere toplam 3 milyar 506,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 1 milyar 27,4 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku 23 Ocak haftasında 39 milyar 866,3 milyon dolara, DİBS stoku da 21 milyar 510,1 milyon dolara çıktı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri 23 Ocak haftasında 215 milyar 614 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BIST 100 endeksinde 1997'den sonra en iyi ocak ayı performansı!

YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ ARTMIŞ DURUMDA

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, borsadaki yükselişin hem yurt içi hem de yurt dışı faktörlerden kaynaklandığını söyledi.

Yurt içinde makroekonomik göstergelere bakıldığında bütçe tarafında ve ödemeler dengesinde görece olumlu bir tablo bulunduğunu belirten Aslanoğlu, özellikle bütçe tarafının beklentilerin üzerinde sonuçlar verdiğini ifade etti.

Cari açığın yönetilebilir düzeyde seyrettiğini aktaran Aslanoğlu, Merkez Bankası rezervlerinin de tarihi zirveye çıktığını anımsatarak, "Altın tutmanın artıları da burada çok ortaya çıktı. Özellikle yabancı yatırımcının ilgisi çok artmış durumda." dedi.

BIST 100 endeksinde 1997'den sonra en iyi ocak ayı performansı!

Yabancı yatırımcı girişinin döviz rezervlerinin yeterli olması, kur riskinin görece düşük görülmesi ve cari açığın sınırlı seyriyle hızlandığını belirten Aslanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun süredir döviz bazında da değer kaybeden ve gelişmekte olan ülkelere göre arası açılan Türk borsasının tekrar o farkı kapattığı bir sürece girdik gibi gözüküyor. Bütün dünyada da ABD'den veya gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere doğru bir akım da var.

Dünyadaki büyüme trendlerine, dinamizme ve önümüzdeki süreçteki talep koşullarına bakıldığında, gelişmekte olan ülkeler daha öne çıkıyor. Türkiye de bu makro dengelerle birlikte söz konusu yükselişi yaşayan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor."

Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte yeni direnç ve destek seviyesi
#Ekonomi
