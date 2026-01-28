Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte yeni direnç ve destek seviyesi

Güne yüzde 0,33 artışla 13 bin 150'den başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 2'yi aşan artışla rekor kırdı. BİST 100 endeksi bu rakamla 13 bin 400 barajına dayandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 13.150,12 puandan başladı. Açılış sonrası alımların devam etmesiyle , seans içinde 13 bin 380 puana çıkarak tüm zamanların seans içi rekorunu kırdı.

Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte yeni direnç ve destek seviyesi

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,14 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.150,12 puana çıktı. endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, endeksi ise yüzde 0,46 değer kazandı. Bankacılık endeksindeki yükselişin etkisiyle yaklaşık yüzde 2 değer artışı kaydedildi.

Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte yeni direnç ve destek seviyesi

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik ve siyasi belirsizliklere karşın teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik risk iştahını desteklemeye devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Yeni işlem gününde küresel taraftaki alıcılı seyir yurt içi piyasalara da yansıdı.

Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte yeni direnç ve destek seviyesi

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

