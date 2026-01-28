Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın yatırımcısının aklını çeldi! Dev bankadan gümüş için yakalama rallisi uyarısı geldi

Dev yatırım bankası Citi, gümüş fiyatlarına yönelik kısa vadeli beklentisini sert biçimde yukarı çekti. Banka, 0–3 aylık hedefini ons başına 100 dolardan 150 dolara yükseltti.

Altın yatırımcısının aklını çeldi! Dev bankadan gümüş için yakalama rallisi uyarısı geldi
ABD’li bankacılık devi Citi, yatırımcı tercihlerinde altından gümüşe doğru belirgin bir kayma olduğuna işaret ederek gümüş fiyatlarına yönelik kısa vadeli beklentisini sert biçimde yukarı çekti. Banka, 0–3 aylık hedefini ons başına 100 dolardan 150 dolara yükseltti.

Altın yatırımcısının aklını çeldi! Dev bankadan gümüş için yakalama rallisi uyarısı geldi

Citi, yayımladığı değerlendirmede gümüşe ilişkin kısa vadeli fiyat hedefini keskin şekilde revize etti. Buna göre bankanın 0–3 aylık dönem için öngördüğü seviye ons başına 150 dolar oldu. Bir önceki tahmin 100 dolar düzeyindeydi.

Altın yatırımcısının aklını çeldi! Dev bankadan gümüş için yakalama rallisi uyarısı geldi

GÜMÜŞÜN YÜKSELME SEBEPLERİ

Citi, bu revizyonun arkasında üç ana unsurun öne çıktığını belirtti:

Güçlü fiyat momentumu,
Değerli metallere yönelen yoğun sermaye akışı,
Fiziksel gümüş arzında yaşanan sıkışıklık.
Bankaya göre bu faktörler, gümüşte kısa vadeli yükseliş potansiyelini belirgin biçimde artırıyor.

Altın yatırımcısının aklını çeldi! Dev bankadan gümüş için yakalama rallisi uyarısı geldi

HORMONLU ALTIN

Citi analistleri, gümüşü “altının steroidli hali” olarak tanımlarken, yatırımcıların giderek altından gümüşe yöneldiğine dikkat çekti. Değerlendirmede, gümüşün tarihsel oranlara kıyasla hala altına göre iskontolu işlem gördüğü ve bunun fiyatlar açısından ek bir “yakalama rallisi” alanı yarattığı vurgulandı.

Altın yatırımcısının aklını çeldi! Dev bankadan gümüş için yakalama rallisi uyarısı geldi

YÜZDE 30–40 EK YÜKSELİŞ ALANI

Banka, önümüzdeki haftalarda gümüş fiyatlarında yüzde 30–40 arasında ilave yükseliş potansiyeli bulunduğunu öngörüyor. Bu senaryo, kısa vadede fiyatların 150 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğine işaret ediyor.

