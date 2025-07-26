BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler!

Geçtiğimiz hafta finansal piyasalarda gözle görülür hareketlilik yaşandı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yatırımcısına pozitif bir tablo sundu. Endeks, haftalık bazda yüzde 2,67 oranında yükselerek 10.642,60 puan seviyesinden kapanış yaptı. Hafta içinde en düşük 10.413,24 ve en yüksek 10.783,10 puan seviyeleri test edildi.
Altın fiyatlarında ise hafif yükselişler dikkat çekti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,07 oranında artarak 4.359,77 TL’ye ulaştı. Cumhuriyet altını da aynı oranda yükselişle 29.460 TL’ye çıktı. Çeyrek altın ise geçen hafta 7.297 TL seviyesindeyken, bu hafta yüzde 0,08’lik artışla 7.302 TL’ye yükseldi.
Döviz kurlarında da yukarı yönlü sınırlı hareketler görüldü. ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,43 artışla 40,5550 TL’ye çıktı. Euro ise daha güçlü bir performans sergileyerek yüzde 0,92 oranında değer kazandı ve 47,5880 TL seviyesine ulaştı.
Fon piyasaları da yatırımcısını sevindirdi. Yatırım fonları haftalık bazda ortalama yüzde 1,69 oranında değer kazanırken, emeklilik fonlarında bu oran yüzde 1,73 olarak gerçekleşti. Fon türleri içinde en yüksek getiriyi ise yüzde 2,58’lik artışla “Borsa Yatırım” fonları sağladı.
Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok yükselen (kazandıran) ve en çok düşen (kaybettiren) hisseleri!
DOHOL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 15,70 TL (% -3,15)
ULKER
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 106,80 TL (% -3,17)
BIZIM
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 27,30 TL (% -3,67)
PASEU
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 87,80 TL (% -3,73)
PRKME
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 18,68 TL (% -4,69)
TAVHL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 254,50 TL (% -5,21)
KLGYO
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 6,21 TL (% -5,82)
IHLGM
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,75 TL (% -7,38)
IHLAS
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,68 TL (% -7,59)
SKBNK
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 6,18 TL (% -11,59)
NETAS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 56,30 TL (% 7,65)
OTKAR
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 504,50 TL (% 8,85)
ANELE
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 18,76 TL (% 9,32)
CEMTS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,01 TL (% 9,33)
ASELS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 183,20 TL (% 10,23)
ASTOR
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 102,60 TL (% 10,32)
ALTNY
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 96,55 TL (% 10,34)
MIATK
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 35,18 TL (% 12,54)
GRTHO
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 434,25 TL (% 20,29)
HURGZ
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 7,98 TL (% 23,72)