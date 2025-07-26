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 | İrem Çınar

BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler!

Borsa, altın, döviz ve yatırım fonlarında dalgalı bir haftanın ardından gözler Borsa İstanbul’daki hisse performanslarına çevrildi. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,67’lik primle 10.642 puandan tamamladı. Endeksteki bu yükselişin ardından haftanın en çok kazandıran ve en çok değer kaybeden 10 hisse senedi de netleşti. Peki, BIST 100'de bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren hisseler hangileri oldu? İste detaylar…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 11:54

Geçtiğimiz hafta finansal piyasalarda gözle görülür hareketlilik yaşandı. ’da , yatırımcısına pozitif bir tablo sundu. Endeks, haftalık bazda yüzde 2,67 oranında yükselerek 10.642,60 puan seviyesinden kapanış yaptı. Hafta içinde en düşük 10.413,24 ve en yüksek 10.783,10 puan seviyeleri test edildi.

BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler!

ALTIN FİYATLARINDA HAFİF YÜKSELİŞ

fiyatlarında ise hafif yükselişler dikkat çekti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,07 oranında artarak 4.359,77 TL’ye ulaştı. Cumhuriyet altını da aynı oranda yükselişle 29.460 TL’ye çıktı. Çeyrek altın ise geçen hafta 7.297 TL seviyesindeyken, bu hafta yüzde 0,08’lik artışla 7.302 TL’ye yükseldi.

BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler!

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Döviz kurlarında da yukarı yönlü sınırlı hareketler görüldü. ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,43 artışla 40,5550 TL’ye çıktı. Euro ise daha güçlü bir performans sergileyerek yüzde 0,92 oranında değer kazandı ve 47,5880 TL seviyesine ulaştı.

da yatırımcısını sevindirdi. fonları haftalık bazda ortalama yüzde 1,69 oranında değer kazanırken, emeklilik fonlarında bu oran yüzde 1,73 olarak gerçekleşti. Fon türleri içinde en yüksek getiriyi ise yüzde 2,58’lik artışla “Borsa Yatırım” fonları sağladı.

Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok yükselen (kazandıran) ve en çok düşen (kaybettiren) hisseleri!

BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler!

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN (KAYBETTİREN) HİSSELERİ

DOHOL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 15,70 TL (% -3,15)
ULKER
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 106,80 TL (% -3,17)
BIZIM
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 27,30 TL (% -3,67)
PASEU
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 87,80 TL (% -3,73)
PRKME
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 18,68 TL (% -4,69)
TAVHL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 254,50 TL (% -5,21)
KLGYO
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 6,21 TL (% -5,82)
IHLGM
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,75 TL (% -7,38)
IHLAS
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,68 TL (% -7,59)
SKBNK
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 6,18 TL (% -11,59)

BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler!

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN (KAZANDIRAN) HİSSELERİ

NETAS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 56,30 TL (% 7,65)
OTKAR
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 504,50 TL (% 8,85)
ANELE
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 18,76 TL (% 9,32)
CEMTS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,01 TL (% 9,33)
ASELS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 183,20 TL (% 10,23)
ASTOR
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 102,60 TL (% 10,32)
ALTNY
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 96,55 TL (% 10,34)
MIATK
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 35,18 TL (% 12,54)
GRTHO
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 434,25 TL (% 20,29)
HURGZ
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 7,98 TL (% 23,72)

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#Ekonomi
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