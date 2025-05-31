BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Borsa İstanbul’da dalgalı bir hafta geride kaldı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,60 düşüşle tamamlarken, altın geriledi, döviz yükseldi. Fonlar kaybettirirken tek yüz güldüren, hisse senedi fonları oldu. Ekonomideki bu hareketli haftanın ardından BIST 100’de en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse de belli oldu. İşte haftanın en çok yükselen ve en çok değer kaybeden hisseleri…