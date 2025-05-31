BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Borsa İstanbul’da dalgalı bir hafta geride kaldı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,60 düşüşle tamamlarken, altın geriledi, döviz yükseldi. Fonlar kaybettirirken tek yüz güldüren, hisse senedi fonları oldu. Ekonomideki bu hareketli haftanın ardından BIST 100’de en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse de belli oldu. İşte haftanın en çok yükselen ve en çok değer kaybeden hisseleri…
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı dalgalı bir grafikle tamamladı. Haftalık işlem aralığında en düşük 8.985,52 puanı, en yüksek ise 9.427,11 puanı gören endeks, önceki haftaya kıyasla yüzde 3,60 oranında gerileyerek 9.019,57 puanda haftayı kapattı.
Altın piyasasında da aşağı yönlü bir seyir dikkat çekti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,33’lük düşüşle 4.140 liraya indi. Cumhuriyet altını haftayı yüzde 1,30’luk kayıpla 27.995 liradan tamamlarken, çeyrek altın ise yüzde 1,32 oranında düşerek 6.935 liraya geriledi.
Döviz cephesinde ise yukarı yönlü bir hareketlilik gözlemlendi. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,55 değer kazanarak 39,2440 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,69’luk artışla 44,4710 liradan işlem gördü.
Fon piyasasında ise genel anlamda değer kayıpları yaşandı. Yatırım fonları haftayı yüzde 0,42, emeklilik fonları ise yüzde 0,57 oranında düşüşle kapattı. Ancak hisse senedi fonları, yüzde 2,95’lik artışla yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategori olmayı başardı.
KOZAL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 23,16 TL (% -9,67)
CWENE
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 14,37 TL (% -9,79)
TKNSA
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 19,54 TL (% -9,87)
CANTE
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 1,54 TL (% -9,94)
SASA
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 3,28 TL (% -10,14)
TMSN
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 96,45 TL (% -11,51)
AKENR
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 10,39 TL (% -12,98)
VESTL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 33,12 TL (% -14,51)
GUBRF
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 238,10 TL (% -15,57)
OBAMS
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 49,44 TL (% -19,81)
CEMTS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,62 TL (% 0,79)
AYGAZ
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 128,20 TL (% 0,94)
EFORC
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 102,80 TL (% 0,98)
PASEU
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 75,75 TL (% 1,07)
TABGD
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 173,00 TL (% 1,41)
GRTHO
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 289,25 TL (% 1,85)
TRCAS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 27,44 TL (% 3,39)
ECILC
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 46,10 TL (% 3,50)
KTLEV
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 97,95 TL (% 3,71)
ANELE
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 16,40 TL (% 4,86)