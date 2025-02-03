BIST 100'deki 'hisse derbisi'nin kazananı belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

03 Şubat 2025 15:04 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 15:10

Ocak ayında Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulübün hisseleri yüzde 11,9 değer kazanırken, Trabzonspor yüzde 11, Beşiktaş yüzde 9,6 artış gösterdi. Galatasaray hisseleri ise yüzde 0,5 oranında düşüş yaşadı. Genel olarak spor endeksi yüzde 7,6 yükseldi.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüplerinin hisseleri, ocak ayında yatırımcılarına kazanç sağladı. Spor endeksi geçtiğimiz ay yüzde 7.6 yükselirken, en fazla değer kazanan hisse Fenerbahçe’ye ait oldu. Sarı-lacivertlilerin hisseleri yüzde 11.9 artış kaydederken, Trabzonspor’un hisseleri yüzde 11, Beşiktaş’ın hisseleri ise yüzde 9.6 yükseldi. Galatasaray hisseleri ise yüzde 0.5 oranında düşüş yaşadı.

FENERBAHÇE YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Fenerbahçe, Süper Lig’deki başarılı performansı ve yaptığı önemli transferlerle yatırımcıların ilgisini çekti. Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ayrıca Aston Villa’dan Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselen Fenerbahçe, piyasa değeri açısından da liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor ise 23 yaşındaki forvet oyuncusu Danylo Sikan ile 4.5 yıllık sözleşme imzalarken, Süper Lig’de Onvo Antalyaspor karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetle dikkat çekti.

EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİ FENERBAHÇE'NİN

Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Norveçli Ole Gunnar Solskjaer’i getirerek önemli bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, ocak ayını 13 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe’yi 10 milyar 800 milyon lira ile Galatasaray, 8 milyar 325 milyon lira ile Trabzonspor ve 6 milyar 180 milyon lira ile Beşiktaş takip etti.