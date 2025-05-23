Bitcoin 112 bin doları aştı!

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kurumsal ilgi artıyor, ETF'ler rekor kırıyor ve uzmanlar yükselişin daha yeni başladığını söylüyor.

Bitcoin, son dönemdeki yükseliş trendini sürdürerek Perşembe günü 112 bin dolarla yeni bir rekora imza attı. Sadece son bir ayda yüzde 25 değer kazanan kripto para, uzmanlara göre hâlâ yükselme potansiyeline sahip. Secure Digital Markets (SDM) analistleri, bu yükselişi “artan kurumsal girişler ve şirketlerin Bitcoin’e olan ilgisi” ile açıklıyor. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması ve Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi gibi makro gelişmeler de Bitcoin’e olan ilgiyi artırmış durumda. SDM, “Bitcoin artık geleneksel değer saklama araçlarına alternatif olarak konumlanıyor. Hisse senetleri dalgalanırken yatırımcılar güvenli liman arayışında BTC’ye yöneliyor,” yorumunu yaptı.

ETF GİRİŞLERİ YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

ABD merkezli Bitcoin ETF'leri, mayıs ayında yalnızca iki gün negatif çıkış yaşarken, geçtiğimiz hafta içinde 1,6 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Aylık bazda bu rakam 4,24 milyar doları bulmuş durumda. SDM’ye göre, ocak ayından bu yana halka açık şirketlerin Bitcoin varlıkları yüzde 31 artarak 349 milyar dolara yükseldi. Bu da dolaşımdaki toplam BTC arzının yaklaşık yüzde 15’ine denk geliyor.

Kraken’in Küresel Ekonomisti Thomas Perfumo da bu yükselişin bitmediğini düşünüyor. Kitco News’e yaptığı açıklamada, “Bitcoin’in yeni rekoru, bu boğa piyasasının daha gidecek yolu olduğunu gösteriyor,” dedi.

"ÜÇLÜ RÜZGÂR" ETKİSİ: HİSSELER, ETF’LER VE ŞİRKETLER

Perfumo’ya göre Bitcoin’in yükselişini besleyen üç ana unsur var:

Küresel hisse senetleri toparlanıyor, bu da yatırımcıları daha fazla risk almaya itiyor.

BTC ETF talepleri yapısal hale geldi. Bitcoin 87 bin dolarken başlayan net girişler bugüne kadar 7,3 milyar dolara ulaştı.

Kurumsal talep canlı. MicroStrategy’nin 21 milyar dolarlık yeni hisse satış programı, Strive ve Twenty One Capital gibi yeni oyuncuların BTC biriktirmesi, bu talebi daha da büyütüyor.

Perfumo, “Hisse senetlerinin iyileşmesi, ETF’lere olan güçlü girişler ve halka açık şirketlerin arzı kapması, BTC’yi 100 bin doların üstüne taşıyan döngüyü sürdürüyor. Bu rüzgarlar tersine dönmedikçe, düşüşlerde alım yapanlar piyasaya yön verecek,” diyor.

VOLATİLİTE DÜŞÜK, YÜKSELİŞ DENGELİ

CF Benchmarks’tan Thomas Erdösi’ye göre, piyasadaki volatilite düşük seviyelerde seyrediyor. CME CF Bitcoin Referans Endeksi’ne göre Bitcoin Volatilite Endeksi (BVX), sadece 43’ten 48’e yükseldi. Bu, daha önceki zirvelerde görülen 60+ seviyelerinin oldukça altında.

“Vadeli işlem piyasasında da aşırı kaldıraç kullanımı yok. Bu da yükselişin ölçülü olduğunu ve henüz ‘balon’ havası taşımadığını gösteriyor,” diyen Erdösi, bu durumun daha fazla yükseliş alanı oluşturduğunu ifade ediyor.

Bitcoin, gece yarısına beş dakika kala 112 bin dolar sınırına dayandıktan sonra kısa süreli bir geri çekilme yaşayıp 110 bin doları test etti. Öğleden sonra yeniden yukarı yönelen kripto para, saat 13:33 itibarıyla 112 bin doların üzerine çıkarak rekorunu tazeledi.