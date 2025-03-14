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 | Kübra Çelepi

Bitcoin 34.850 dolara kadar düşürebilir! Altın fiyatı coştu BTC için kötü senaryo geldi

Bitcoin altın fiyatının 3.000 dolar rekor seviyesine ulaşmasıyla 12 yıllık destek trend çizgisini kırdı. Analistler Bitcoin'in bu trend çizgisinin altında kalması durumunda 12 yıllık boğa koşusunun sonu anlamına gelebileceğini düşünüyor. Analistlere göre, Bitcoin altın fraktalı tekrarlanırsa Bitcoin'in 2025 yılında 34.850 dolara kadar düşürebilir.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 17:08

Altın fiyatlarının soluksuz yükselmesi bitcoine yaramadı. Altının rekor seviyeye ulaşmasıyla Bitcoin, 12 yıllık yükselen destek trendini kırdı. Boğa piyasası geride kalabilir. Altın, küresel ekonomik yavaşlama korkularıyla yatırımcıların güvenli liman arayışında yükselirken Buna karşılık, sıklıkla dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin, daha geniş riskli piyasayı yansıtıyor.

ALTIN REKORU BİTCOİNİ SARSTI

Bitcoin, altın fiyatının 3.000 dolarlık rekor seviyeye ulaşmasıyla 12 yıllık desteği kırdı. Bitcoin fiyatı sarı metal karşısında 12 yıldan uzun süredir sağlam duran yükselen destek trend çizgisini 14 Mart'ta kırdı. Popüler analist NorthStar, bu düşüşün Bitcoin'in altın trend çizgisinin altında bir hafta, hatta daha da kötüsü bir ay bile kalması durumunda, 12 yıllık boğa koşusunun sonu anlamına gelebileceğini ifade etti.

BİTCOİNİN BOĞA PİYASASI SONA MI ERDİ?

Spot altın fiyatlarının yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 12,80 oranında artmasının ardından 14 Mart'ta ons başına 3.000 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin'in değeri ise 2025'e kadar yüzde 11 düştü. ABD merkezli spot Bitcoin ETF'lerinden yıl başından bu yana yaklaşık 1,46 milyar dolar çıkış görüldü. Çin, Meksika ve Kanada'ya uygulanan yeni gümrük vergileri, küresel ekonomik yavaşlama korkularını artırdı ve yatırımcıları altın gibi geleneksel güvenli liman varlıklarına yöneldi. Öte yandan ABD, Çin ve İngiltere'nin merkez bankaları da altın alımlarını hızlandırdı ve bu durum altın fiyatlarını daha da yükseltti.

BTC YATIRIMCILAR İÇİN RİSKLİ ÇİZGİDE

Buna karşılık, Bitcoin daha geniş riskli piyasayı yansıtıyor. Bitcoin'in Ocak ayında ulaştığı 110.000 dolarlık rekor seviyeden yaklaşık yüzde 40 düştü. Nansen analistleri böyle bir düşüşü "boğa piyasası içinde bir düzeltme" olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda uzmanlara göre, Bitcoin altın fraktalı tekrarlanırsa Bitcoin'in 2025 yılında 34.850 dolara kadar düşürebilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bitcoin 21 milyon olunca ne olacak?
Sistemde, toplamda 21 milyon bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar üretim devam edecektir, ardından üretim süreci duracak ve madenciler sadece işlem masrafları üzerinden desteklenmeye devam edilecektir. Bitcoin, bazı ülkelerde bir ödeme ve yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.
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