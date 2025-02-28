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Ekonomi
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 | Murat Makas

Bitcoin 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü

Kripto para piyasalarındaki dalgalanmalar Bitcoin’i son 3,5 ayın en düşük seviyesine çekti. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleri, küresel belirsizlikler ve Ethereum’a yönelik büyük siber saldırı, yatırımcıları tedirgin etti.

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Bitcoin 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 09:41

Kripto para piyasalarında dalgalanmalar devam ederken, Bitcoin son 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleri ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların risk iştahını azaltırken, Bitcoin de sert düşüşler yaşadı.

REKOR ZİRVEDEN SERT DÜŞÜŞ

20 Ocak 2025 tarihinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni sırasında 109.241 dolarla rekor seviyeye ulaşan Bitcoin, aradan geçen sürede yüzde 25’ten fazla değer kaybetti. 28 Şubat 2025 sabah saatlerinde Singapur saatiyle 10:13 itibarıyla Bitcoin, 82.220 dolardan işlem görerek 11 Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

PİYASADA GENEL ÇÖKÜŞ

Bitcoin'deki gerileme, diğer büyük kripto paraları da etkiledi. Ethereum (Ether), Solana ve XRP gibi dijital varlıklarda da ciddi değer kayıpları yaşandı. Özellikle Ethereum’un, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık büyük bir siber saldırıya uğraması, kripto para piyasasında satış baskısını artıran faktörlerden biri oldu.

TRUMP'IN POLİTİKALARI VE EKONOMİK BELİRSİZLİKLER ETKİLİ

Uzmanlar, piyasalardaki bu sert düşüşün yalnızca teknik faktörlere dayanmadığını, aynı zamanda ABD’nin yeni ekonomi politikalarının da yatırımcı duyarlılığı üzerinde önemli bir etki yarattığını belirtiyor. Başkan Trump’ın, göreve geldikten sonra ticaret politikalarında daha korumacı bir tutum benimsemesi ve yeni gümrük tarifeleri açıklaması, finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.
Bu gelişmelerin kripto para piyasalarındaki risk algısını artırdığı ve özellikle büyük fonların daha güvenli limanlara yönelmesine neden olduğu ifade ediliyor. Yatırımcılar, hem ABD Merkez Bankası’nın faiz politikalarını hem de küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

Kripto para piyasasındaki mevcut eğilim, yatırımcıların bir kısmında panik satışlarına yol açarken, bazı analistler bu düşüşün uzun vadeli bir düzeltme hareketi olabileceğini öne sürüyor. Kripto para piyasalarının oynak yapısı göz önüne alındığında, önümüzdeki günlerde fiyat hareketlerinde sert dalgalanmalar yaşanabileceği belirtiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 Bitcoin ilk çıktığında kaç TL idi?
Bu tarihte 1 BTC, sadece 2 dolardı. 2011'in şubat ayında Bitcoin ile dolar eşitlendi. 1 BTC = 1 USD olarak değerlendiriliyordu. Nisan ayında Bitcoin'in en çok kullanılan para birimlerinden euro ve sterlin ile satışları başladı.
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