Kripto para transferleri ile ilgili önemli değişiklik! 15 bin TL üzeri gönderimler için yeni dönem başladı

25 Şubat (bugün) itibarıyla yürürlüğe giren yeni kripto para düzenlemesi ile, 15 bin TL ve üzerindeki tüm kripto transferleri sıkı takip altına alınıyor. Kimlik doğrulama zorunluluğu genişletilirken, Binance de kimliksiz hesapları kapatma kararı aldı.

Türkiye'de kripto varlık transferleriyle ilgili kurallar değişti. 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, 25 Şubat 2025 (bugün) itibarıyla yürürlüğe girdi. Artık 15 bin TL ve üzerindeki kripto para transferleri çok daha sıkı takip edilecek.

Yeni düzenlemeler, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (Tether) ve diğer işlemlerde güvenliği artırmayı amaçlıyor. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı) tarafından getirilen bu yeni kurallarla, kripto para borsaları artık daha fazla bilgi kaydı tutmak zorunda. Kripto para yatırımcıları için neler değişti?

15 BİN TL SINIRI GELDİ

NTV'nin haberine göre 15 bin TL üzerinde işlem yapanların kimlik bilgilerinin tutulması artık zorunlu. Gönderenle ilgili şu bilgilerin alınması zorunlu oldu:

İsim

Ticaret siciline kayıtlı kişinin ünvanı

Diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı

Cüzdan adresi

CÜZDAN ADRESİ YOKSA NE OLACAK?

Eğer cüzdan adresi bulunmuyorsa, işlemle ilgili referans numarası, adres veya doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi bilgilerin en az birine yer verilmesi gerekecek. Doğrulu ayrıca teyit edilecek bu bilgi sayesinde gönderen daha kolay belirlenebilecek.

Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen veya böyle bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ilişkin beyan alınacak.

BINANCE, KİMLİKSİZ HESAPLARI KAPATIYOR

Kripto para borsası Binance, kullanıcılarına göndermiş olduğu bir mail ile bilgilendirme yaptı. 25 Nisan tarihine kadar kimliksiz hesapların kapatılacağını bildiren şirket, kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonlarının kapatılacağını açıkladı.

EN BÜYÜK KRİPTO PARA BORSALARI

Binance

Coinbase

Kraken

KuCoin

OKX

Bybit

Huobi

Gate.io

Paribu

BtcTurk

Bitexen