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 | Kübra Çelepi

Bitcoin fiyatı tekrar 100 bin doları geçmeye hazırlanıyor!

Bitcoin fiyatı güçlü bir toparlanma belirtileri gösteriyo. 100.000 doların üzerinde potansiyel bir çıkışa işaret eden BTC ile birlikte tüm kripto piyasası yavaş yavaş yükseliyor. Yatırımcılar bir sonraki büyük hareket için önemli direnç seviyelerini gözlüyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 17:27

Kripto para piyasası, bitcoin fiyatının son 24 saatte yüzde 1 artmasıyla hafif ama fark edilir bir yükseliş trendine tanık oldu. Momentumda potansiyel bir değişime işaret eden BTC kısa vadeli bir yükselişin söz konusu olabileceğini gösterdi.

BİTCOİN FİYATI YÜKSELMEYE BAŞLIYOR

Geçtiğimiz hafta Bitcoin , yüzde 1,2 yükselerek ve 97.200 dolarlık mevcut bir fiyata ulaşarak direnç gösterdi. 1,927 trilyon dolarlık piyasa değeriyle BTC, dijital varlık alanında baskın güç olmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve analistler artık bu ivmenin bitcoini önemli direnç seviyelerinin ötesine taşıyıp taşıyamayacağını yakından takip ediyor.

Bitcoinin son fiyat hareketi, 95.570 dolardaki önemli bir destek seviyesinden sıçradı. Bu seviye, daha fazla düşüşü önleyen ve yükselişin devamı için iyimserliği besleyen güçlü bir taban görevi gördü.

Geçmişte BTC benzer fiyat bölgelerinden güçlü toparlanmalar gösterdi ve bu da uzun rallilere yol açtı. Piyasa bu yükseliş trendini sürdürürse, Bitcoin yakında daha yüksek direnç seviyelerini test edebilir ve bir sonraki dalgayı yakalamak isteyen yatırımcılar için fırsatlar oluşturabilir.

Bitcoin 96.920 dolar, Ethereum 2.720 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 3,14 trilyon dolar. Dün spot Bitcoin ETF’lerine 64,1 milyon dolar tutarında çıkış gerçekleşirken, spot Ether ETF’lerinde 19 milyon dolar giriş gerçekleşti.

BTC İÇİN SIRADA NE VAR?

Analistlere göre Bitcoin mevcut seyrini sürdürürse aşağıdaki fiyat hedeflerine doğru bir yükseliş görebiliriz;

  • 98.000 DOLAR: BTC'nin devam eden yükseliş trendini teyit edebilmesi için kırılması gereken ilk direnç seviyesi.
  • 100.000 DOLAR: Aşılması durumunda büyük bir satın alma baskısına yol açabilecek psikolojik bir bariyer.
  • 102.000 DOLAR: Bitcoin 100.000 doları aşmayı başarırsa rallinin potansiyel olarak uzaması söz konusu olabilir.
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Sıkça Sorulan Sorular

Bitcoin'den para kazanılır mı?
Bitcoin'den para kazanmanın en yaygın yolu, al-sat yapmaktır. Yani bitcoin fiyatının düşük olduğu zaman almak, yüksek olduğu zaman satmaktır. Bu şekilde fiyat farkından kar elde edebilirsiniz ancak bu yöntemde de dikkatli olmalısınız.

Sıkça Sorulan Sorular

En çok kazandıran kripto para nedir?
Bitcoin (BTC): İlk kripto para birimi olup, en yüksek piyasa değerine sahiptir.
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