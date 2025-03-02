Bitcoin ayı piyasasına giriş yaptı! BTC en büyük aylık kaybı yaşadı

Bitcoin fiyatı Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından iyimserliğin azalmasıyla teknik ayı piyasasına girdi. BTC, şubat ayında yüzde 17,5 düşüşle 2022'den bu yana en büyük aylık kaybını kaydetti. Kripto paralara olan coşku azalmaya devam ediyor.

Bitcoin, Şubat ayında yüzde 17,5 düşüşle 2022'den bu yana en büyük aylık kaybını kaydetti. Donald Trump'ın seçim zaferi ardından yükselen kripto paralar, küresel ticaret savaşı korkuları ve finans piyasalarındaki artan oynaklık nedeniyle Şubat ayında düşüş yaşadı.

BİTCOİN AYI PİYASASINA GİRDİ

Bitcoin , Donald Trump'ın bu hafta Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata yeni gümrük vergileri koyma sözü vermesiyle küresel ticaret savaşı korkularının etkisiyle finans piyasalarındaki artan oynaklığın etkisiyle zayıfladı. Bitcoin, Haziran 2022'den bu yana en büyük aylık kaybını kaydederek, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından kripto paralara olan coşkunun azalmasıyla ayı piyasasına girdi.

BTC ŞUBAT AYINDA YÜZDE 17,5 DÜŞTÜ

BTC, sadece şubatta yüzde 17,5 değer kaybetti. Bu düşüş haziran 2022'den bu yana en büyük aylık düşüş ve son on yılın en kötü 11. ayı oldu. Dünyanın en büyük kripto varlığı, cuma günü işlemler sırasında yaklaşık 78.273 dolarlık üç aylık düşük seviyeye ulaştıktan sonra Şubat ayını yaklaşık 84.252 dolardan (67.010 sterlin) kapattı.

OLUMSUZ HAVA FİNANS PİYASALARINI ETKİSİ ALTINA ALDI

Bitcoin, ocak ortasında kaydedilen 109.071 dolarlık rekor seviyenin yüzde 20'den fazla altına düştü ve bu da onu teknik bir ayı piyasasına soktu.

Geçtiğimiz Kasım ayındaki seçimlerin ardından piyasaları harekete geçiren "Trump ticareti" ile yükselen kripto paralar, Şubat ayında Wall Street hisse senetleri ve ABD dolarının da zayıflamasıyla düşüş yaşadı.

Sıkça Sorulan Sorular Boğa ve ayı piyasası nedir? Boğa piyasası fiyatlarda sürekli bir artış olduğunu gösterirken, ayı piyasası hisse senedi fiyatlarında sürekli düşüş eğiliminin olduğu dönemleri ifade eder.