Bitcoin bir kez daha sıçrama yaptı! Yeni rekor gelebilir

12 Aralık 2024 10:22 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:23

Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi sonrası 103 bin 647 dolarla rekor kıran Bitcoin, satışlarla gelen gerilemenin ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bir gecede 3 bin dolara yakın değer kazanan Bitcoin fiyatı yeni rekor beklentisini artırdı.

20 Ocak 2025'te yeniden Beyaz Saray'a çıkmaya hazırlanan Donald Trump'ın ABD Seçimlerini kazanmasının ardından kripto para borsasının amiral gemisi Bitcoin​ tarihi bir sıçrama yapmıştı. Trmup destekçisi Elon Musk'ın da kripto paralara yönelik olumlu bakış açısının da etkisiyle Bitcoin'i, bilindiği 68 bin dolar seviyesinden 103 bin 647 dolara yükselerek tarihi zirvesini görmüştü.

YENİDEN 100 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Ancak son günlerde satış baskısının etkisiyle Bitcoin bir miktar gerileyerek 91 bin dolar seviyelerine dönse de bu düşüş kısa sürdü. Bitcoin dünkü kapanışının ardından yüzde 2,94 ve 2 bin 900 dolar artış yaşadı. Bitcoin şu sıralar 100 bin 600 dolar seviyesinde işlem görüyor. Diğer kripto para fiyatları ise şöyle:

GÜNCEL KRİPTO PARA FİYATLARI