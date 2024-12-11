Kripto para piyasalarında güvenlik ve şeffaflık neden önemli? Nelere dikkat edilmeli?

11 Aralık 2024 17:37 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:39

Finans sektörünün son oyuncusu kripto varlık platformlarının her biri yatırımcılarına şeffaflık ve güven vadediyor. Peki bu vaatler ne kadar gerçekçi? Son dönemin yükselen kripto borsası CoinTR güvenlik ve şeffaflık taahhüdüyle ne sunuyor?

Bizi yöneten tercihlerimizdir. İyi ya da kötü verdiğimiz kararlar ile hem özel hem de iş hayatımızda yolumuza devam eder ve yol üstünde kötüleri iyilerle değiştiririz. Bu kullandığımız araçtan alışveriş yaptığımız markete kadar böyledir. Başımıza gelebilecek yol kazalarında ise alternatiflere yöneliriz. Peki ya yatırım tercihi yaparken, alternatif ararken kötüyü iyiyle değiştirme şansımız olur mu? Yatırımda bu söz konusu değildir, bir yanlış telafisi olmayan kayıplara yol açabilir. Bu yüzdendir ki yatırım için arayışa girdiğimizde ilk kriterler, güvenlik​ ve şeffaflıktır.

KRİPTO YATIRIMINDA VE BORSALARINDA GÜVENLİK VE ŞEFFAFLIK​ NEDEN ÖNEMLİ?

Bir kripto borsasında araması gereken özellikleri araştıran tüm kullanıcıların karşısına önemli kriterler olarak çıkan güvenlik ve şeffaflık, kripto piyasalarının bugünkü büyüklüğe ulaşmasının arkasındaki en güçlü nedenlerden biri. Özellikle kripto varlıklara ilk kez yatırım yapmak isteyenler için kripto varlıklarla ilgili spekülatif bilgiler, borsa ve cüzdanlara yapılan siber saldırılar soru işareti oluşturuyor. Güvenlik altyapıları ve çift katmanlı güvenlik doğrulamaları tüketicileri varlıklarının güvenle saklandığına ikna ederken, şeffaflık hem marka itibarına hem de regülatörler gözündeki değere destek oluyor. Ancak yine de bir kripto para borsasının vaatleri arasında şeffaflık ve güvenlik taahhüdü sıralanıyorsa kullanıcıların bu taahhütlerin sağlamasını yapması kontrol etmesi şart hâle geliyor.

HERKES İÇİN GÜVENLİ VE SAĞLAM BİR ÇATI: COİNTR'NİN GÜVENLİK VE ŞEFFAFLIK TAAHHÜDÜ

2021'de kurulan, 2024 yazında Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı kripto varlık hizmet sağlayıcıları Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alan yerli kripto varlık platformu CoinTR, 2024’ün en hızlı yükselen ve 2025’te de büyüme planlarına devam edecek olan kripto para borsalarından biri. Kasım ayında marka kimliğini “Kriptonun Güvenli Noktası” mottosuyla yenileyen CoinTR, platform güvenliğine ve veri paylaşımı konusundaki şeffaflığı, mesajlarının merkezine yerleştiriyor. Öyleyse inceleyelim, CoinTR’nin şeffaflık ve güven taahhüdü ne kadar doğru?

COİNTR'NİN ŞEFFAFLIK VE GÜVEN TAAHHÜDÜNÜ DESTEKLEYEN UNSURLAR

İşte size bir kripto para borsasının güvenilir olup olmadığını anlamak için birkaç öneri.

• Güçlü ve uzman ekibi tanıyın: Bir borsa seçimi yaparken “kimin” araması gerçekleştirmek, en çok tercih edilen doğrulama yöntemleri arasında sıralanıyor. CoinTR, bürokrasi ve finansın üst kademelerinde deneyim kazanmış yönetim kuruluyla sınavın bu bölümünü de başarıyla geçiyor.

• Teknolojileri araştırın: Şeffaflık ve güvenlikten söz eden borsaların iki faktörlü doğrulama (2FA) ve soğuk cüzdan gibi son teknoloji kripto güvenliğini benimsemiş olmaları bekleniyor. CoinTR, bu ve bunun gibi küresel standarda dönüşmüş güvenlik önlemlerini uyguluyor.

COİNTR İLE HIZLI AL/SAT İŞLEMİNE GÜVENLE BAŞLAYIN

Güvenlik ve şeffaflık taahhüdü, lisans başvurusu, ekibi ve teknolojisiyle kolaylıkla doğrulanabilen CoinTR’de hesap açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

• CoinTR hesap açma adresini ziyaret edin, üye olun ve kripto yatırım hesabınızı oluşturun.

• Kimliğinizi doğrulayın. (Şeffaflığa ve güvenliğe + puan!)

İşte bu kadar. İlk yatırma işleminizi tamamladıktan sonra 250'den fazla kripto parada alım satım yapmaya başlayabilirsiniz.. Üstelik güvenle ve şeffaflıkla!