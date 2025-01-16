Bitcoin fiyat tahminleri dudak uçuklattı: Önce 197.000 dolar sonra 249.000 dolar! İşte o tarihler

16 Ocak 2025 17:08 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 17:10

Kapsamlı kripto veri analitiği aracı CryptoQuant bitcoin fiyatını tahmin etti. 2025 için Bitcoin (BTC) fiyat hedefini 249.000 dolara revize etti.

Kriptoda boğa rallisinin sona erdiğine dair görüşlerin aksine Bitcoin​ (BTC) için mevcut görünüm tam tersi ilerliyor. Kripto analitiği ve veri platformu CryptoQuant, bu yıl Bitcoin için yeni fiyat hedefini açıkladı.

BİTCOİN FİYATI 2025 YILINDA YÜKSELECEK Mİ?

CryptoQuant, coin için minimum, ortalama ve üst hedeflerini paylaştı. Bitcoinde iyimserlik geri dönerken BTC'nin fiyatı yakın zamanda tekrar 100.000 doları aştı.

BTC 249.000 DOLARA KOŞUYOR

CryptoQuant analisti Julio Moreno'ya göre minimum hedef şöyle;

Bitcoin için bu yılki en düşük fiyat zirve hedefi 145.000 dolar. Bu seviyeyle birlikte, coin piyasa değerine 1,04 trilyon dolar ekleyecek ve bu senaryoda toplam değerlemesini 2,889 trilyon dolara çıkaracak.

Ortalama hedef şöyle;

Daha iyimser bir not olarak Moreno, Bitcoin'in dört çarpan faktörüyle 2,08 trilyon dolar daha ekleyebileceğini söyledi. Bu senaryo gerçekleşirse, analist Bitcoin fiyatının yıl sonundan önce 197.000 dolara fırlayabileceğini öngördü.

Üst hedef şöyle;

Analist ayrıca piyasa değerini 4,969 trilyon dolara çıkarabilecek altı çarpan faktöründen yararlanarak 249.000 dolarlık bir fiyat hedefi öngördü. Analist, BTC'nin bu büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak üç benzersiz faktörü vurguladı.

BU HEDEFLER İÇİN 3 ÖNEMLİ FAKTÖR VAR

Analiste göre, BTC'nin bu büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak üç faktör var.