Bitcoin fiyatı beklenmedik ABD çekirdek enflasyon artışına tepki verdi! Sert geriledi

10 Ekim 2024 17:23 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:24

Bitcoin fiyatı beklenmedik ABD çekirdek enflasyon artışının ardından 60.500 dolara doğru geriledi. Piyasa değeri 1,20 trilyon dolara düştü. Kripto para birimi ivme kaybetti.

Bitcoin fiyatı yatırımcıların risk iştahını benimsedi! BTC kendini yakında tüm zamanların en yüksek seviyesine atabilir

Bitcoin fiyatı yatırımcıların risk iştahını benimsedi! BTC kendini yakında tüm zamanların en yüksek seviyesine atabilir

Bitcoin​ fiyatı bugün yayınlanan ABD enflasyon​ verilerinin beklenenden yüksek rakamlar göstermesinin ardından 60.500 doların üzerinde kaldı. Bu hareket, Bitcoin'in ekonomik veri yayınları arasında direnç gösterdiğini yansıttı. Eylül ayında, beklenenden yüksek enflasyona ve Federal Rezerv​ tarafından 50 baz puanlık bir faiz indirimine rağmen bitcoin fiyatı 60.000 doların üzerinde istikrarını korudu.

ABD ENFLASYON VERİLERİ​ YAYIMLANDI

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon yüzde 2,4'e düştü. Bitcoin düşüşle tepki verdi.

Enflasyondaki bu düşüş, finans sektöründe olumlu bir değişime işaret etti. Bu haberin ardından Bitcoin'in fiyatı 61.000 doların altına düştü.

ENFLASYON SOĞUDU

Eylül ayı için yıllık çekirdek enflasyon oranı %3,3'e yükselerek %3,2'lik konsensüs tahminini aştı. Aylık çekirdek enflasyon %0,3 artarak tahmin edilen %0,2'yi aştı. Genel enflasyon aylık bazda %0,2 artarak yıllık %2,4'lük bir orana ulaştı. Beklenen %2,3'ün biraz üzerinde ancak yine de geçen ayın %2,5'inden düşük kaldı.

Eylül ayındaki CPI enflasyon oranı %0,1 düşerek %2,4'e geriledi, daha önce %0,2 düşmesi tahmin ediliyordu.

Uzmanlar, devam eden bu düşüşün ekim ayında olası bir faiz indirimine yol açabileceğini, bunun da hem tüketicilere hem de yatırımcılara rahatlama sağlayacağını düşünüyor.

Enflasyon rakamlarındaki artış, gelecekteki para politikasına ilişkin piyasa beklentilerini etkileyebilir. Yükselen çekirdek enflasyon, Federal Rezerv'in bu yılın başlarında uygulanan faiz indirimlerinin hızını yeniden gözden geçirmesine yol açabilir. Ayrıca, artan işsizlik başvuruları değişen bir ekonomik manzaranın sinyalini verebilir.

BİTCOİN FİYATI İVME KAYBETTİ

CPI verisi yayımlanmasına yanıt olarak, Bitcoin'in fiyatı %1,92'lik hafif bir düşüş gördü ve 60.500 dolara geriledi. Piyasa değeri 1,20 trilyon dolara düştü. Kripto para birimi ivme kaybetti.

Birçok analist, boğa koşusuna başlamadan önce potansiyel olarak 60.000 dolarlık direnç seviyesine ulaşabileceğini öne sürdü. Ancak, mevcut fiyat hareketi yatırımcıların iyimser olduğunu ve kâr almak yerine pozisyonlarını tutmayı tercih ettiğini gösterdi. Enflasyon azalmaya devam ederse, Bitcoin ve diğer kripto paralar yakında daha güçlü yükseliş eğilimleri yaşayabilir.