Bitcoin fiyatı borsalardaki bakiyelerin düşmesiyle sıkıştı! Bitcoin rezervleri düştü

08 Ekim 2024 17:09 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:18

Şubat ayından bu yana 31 milyar doların üzerinde değere sahip Bitcoin'lerin borsalardan kaldırıldığı tahmin ediliyor. Bu coin'lerin çoğu kendi kendine saklama cüzdanlarına taşınırken, diğerleri borsada işlem gören fonlara transfer edildi. Bitcoin fiyatı, borsalardaki bakiyelerin düşmesiyle bir aralıkta sıkıştı. Borsalarda tutulan miktar azalmaya devam etse de Bitcoin fiyatı konsolidasyon aşamasında kaldı.

Bitcoin fiyatı yatırımcıların risk iştahını benimsedi! BTC kendini yakında tüm zamanların en yüksek seviyesine atabilir

Bitcoin fiyatı yatırımcıların risk iştahını benimsedi! BTC kendini yakında tüm zamanların en yüksek seviyesine atabilir

Borsalardaki Bitcoin​ rezervleri düşmeye devam etti ve yılın en düşük seviyesi olan 2,34 milyona ulaştı. Şubat ayından bu yana 31 milyar doların üzerinde değere sahip Bitcoin'lerin borsalardan kaldırıldığı tahmin ediliyor. Akıllı paralar stablecoin'lerdeki varlıkları ile yılların en düşük seviyesine düştü.

BİTCOİN'LER BORSALARDAN KALDIRILDI MI?

Bitcoin'lerin borsalardan kaldırıldığı tahmin ediliyor. Bu coin'lerin çoğu kendi kendine saklama cüzdanlarına taşınırken, diğerleri borsada işlem gören fonlara transfer edildi.

Borsalardan cüzdanlara akışlar genellikle çoğu yatırımcının yükselişte olduğunun bir işaretidir. MicroStrategy, Marathon Digital, Block ve Tesla gibi bazı önemli şirketler sektördeki en yükselişte olanlar arasında yer aldı.

MicroStrategy 252.000'den fazla Bitcoin biriktirirken Marathon 26.842 coin'e sahip. Tesla ve eskiden Square olarak bilinen Block ise sırasıyla 9.720 ve 8.211 coin'e sahip. Bu rakam Mayıs 2022'de Terra çöktüğünde %38,5 ile zirve yapmış ve FTX çöktükten sonra aynı yılın Kasım ayında %35,7'ye gerilemişti. O zamandan beri güçlü bir düşüş trendi içinde. Bu da akıllı paranın kripto paralarda çoğunlukla yükseliş eğiliminde olduğunu gösterdi.

BTC NE KADAR?

Bitcoin fiyatı bu haftanın en yüksek seviyesi olan 64.500 doların biraz altında, 8 Ekim'de 62.540 dolardan işlem gördü. Bu yılın en yüksek noktasından yüzde 15 düştükten sonra bir düzeltme içinde. Ancak bitcoin fiyatının yüzde 20'lik rallisi gecikti.

Bitcoin'in (BTC) fiyatı, Ekim ayının başındaki keskin düşüşün ardından son günlerde toparlanma belirtileri gösterdi. BTC, önemli destek seviyelerinin altına düştükten sonra toparlandı ve yatırımcılara ufukta önemli bir yükseliş olabileceği umudunu verdi.

Bitcoin'in %20'lik bir artış yaşayabilmesi için kritik bir direnç seviyesini desteğe çevirmesi gerekiyor. Önümüzdeki günler, kripto para biriminin bu bariyeri aşıp aşamayacağını ve potansiyel bir artış için gerekli ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceğini belirlemede çok önemli olacak.