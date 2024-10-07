Dijital para piyasasında hareketlilik! Bitcoin darbe yedi, Pepe Unleashed parladı

07 Ekim 2024 09:54 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:37

Orta Doğu’daki İran-İsrail geriliminin tetiklediği artan jeopolitik riskler, piyasada büyük bir tedirginliğe neden oldu ve Bitcoin’in 60.000 doların altına inmesine yol açtı. Pepe Unleashed ise tam tersine bir trend izleyerek sadece dört gün içinde 1 milyon dolar topladı.

Eylül ayının sonunda 66.508 doları gören Bitcoin​, Ekim ayına düşüşle başladı. Yatırımcılar, Bitcoin’in güvenli liman statüsünü sorgulayarak 3 milyar dolarlık BTC'yi borsalarda zararına satmaya başladılar. Bitcoin'in düşüşüyle birlikte, altcoinler, özellikle de meme coinler, keskin bir düşüş yaşadı.

Perşembe günü büyük tokenler kırmızıda kalırken, çoğu çift haneli kayıplar verdi. DogWifHat ($WIF) %16, Bonk ($BONK) %17,7 ve Pepe Unleashed’in öncülü Pepe ($PEPE) %12,82 değer kaybetti.

Bu meme coinlerdeki kayıplara rağmen, Pepe Unleashed’in ICO’su tam tersine bir trend izleyerek sadece dört gün içinde 1 milyon dolar topladı.

Bu durum, Ekim başında yaşanan piyasa dönüşlerinin yatırımcıların $PEPU alımını engellemediğini ve Pepe sahipliğine duyulan güçlü bağlılığı gösteriyor.

5 Milyon Dolarlık $PEPU Alımı 27 Eylül’de, yaklaşık 51.000 dolar değerinde, 5,2 milyon $PEPU’luk bir balina alımı gerçekleşti ve bu, Pepe Unleashed’in ön satışında 16 milyon dolarlık sınırı geçmesini sağladı.

Bu, Eylül ayı içindeki ikinci büyük balina işlemi oldu. İlk işlem 9 Eylül’de yaklaşık 56.000 dolar değerindeydi.

Perşembe günü bir balina, 21.75284 ETH karşılığında 5 milyon $PEPU satın aldı. Bu işlem yaklaşık 50.838 dolar değerindeydi ve piyasanın genel düşüşüne rağmen gerçekleşti.

Büyük balina alımları, bir tokene olan yoğun talebin göstergesi olup genellikle kurumsal yatırımcılar ve piyasada güçlü bilgiye sahip grupları temsil eder.

YATIRIM POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKTI



Balinaların bu erken aşamada $PEPU biriktirmesi, Pepe Unleashed’in önde gelen meme coinler arasında yer alma potansiyelini güçlendiriyor.

L2 Lansmanının Yaklaşmasıyla $PEPU 18 Milyon Dolara Ulaşmak Üzere Bu çeyrek içinde başlayacak geliştirici hibe başvurularıyla birlikte, Pepe Unleashed’in Layer 2 platformunda hangi yeni dApp’lerin ve tokenlerin çıkacağını göreceğiz.

Ayrıca, yakın zamanda projenin Layer 2 ekosistemine dair paylaşılan bilgiler, yatırımcılara umut verici bir gelecek sunuyor.

Bu, yeni bir Pepe sahipliği döneminin başlangıcını müjdeliyor ve daha hızlı, düşük maliyetli token alımlarına olanak sağlıyor.

Bu faktörler, Pepe Unleashed ön satışının etkileyici büyümesine katkı sağlıyor ve projenin 18 milyon dolarlık hedefe hızla ulaşabileceğini işaret ediyor.

Son gelişmeler ışığında bu hedefin rekor sürede gerçekleşmesi mümkün görünüyor. Mevcut fonlama seviyeleri zaten zirveye yakın ve popüler kripto fenomeni Austin Hilton’un, 272.000 abonesine bu projeyi “tarihin en başarılı ön satışı” olarak tanımlaması dikkat çekiyor.

Bu potansiyel fırsatı kaçırmak istemiyorsanız, projenin resmi sitesini ziyaret edin, cüzdanınızı bağlayın ve $PEPU’yu ETH, USDT ya da BNB ile satın alın. Kredi kartı ödemeleri de kabul ediliyor.

Pepe Unleashed’in akıllı sözleşmesi Coinsult ve SolidProof tarafından titizlikle denetlendi ve hiçbir kritik sorun bulunmadığını güvenle belirtebilirsiniz.

PEPE UNLEASHED ÖN SATIŞI, BALİNA HEYECANIYLA 17,1 MİLYON DOLARI GERİDE BIRAKTI



Pepe Unleashed ($PEPU), ön satışında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor ve son fonlama turunda 17 milyon dolarlık barajı aştı.

Pepe’nin bu yeni versiyonu, oyundaki en zeki karakterlerden biri olarak öne çıkıyor. Sadece üç aylık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, öncüllerine ciddi bir rakip olduğunu kanıtlıyor.

BÜYÜK FON AKIŞI BAŞLADI



Ethereum​ Layer 2’nin yakın lansmanına dair ipuçları ve bu çeyrekte başlayacak olan geliştirici hibeleri, yatırımcıların büyük bir heyecanla projeye yönelmesine sebep oldu. Özellikle Perşembe günü $PEPU ICO’sunda büyük bir yatırımcının yüklü bir alım yapmasıyla, ciddi miktarda fon akışı gerçekleşti.

Henüz yatırım yapmamış olanlar, $PEPU’yu fiyatın 31 saat içinde 0.00992 dolara yükselmeden önce 0.00991 dolardan satın alabilirler.