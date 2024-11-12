Bitcoin fiyatı Trump'ın zaferiyle keşfedilmemiş bölgeye ilerliyor! 100 bin dolar koşusu ne zaman?

12 Kasım 2024 11:11 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:12

Yatırımcı iştahının Trump'ın başkanlık zaferiyle artmasıyla birlikte, giderek daha fazla analist Bitcoin'in 2024 yılı sonundan önce 100 bin dolar sınırını aşacağını öngörüyor. Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, Bitcoin'in yıl sonundan önce 100 bin doları aşabilme ihtimalini yorumlayarak piyasada bir iyimserlik fiyatlaması olduğunu aktardı.

Bitcoin, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından tarihinde ilk kez altı haneli fiyat etiketine yaklaşarak keşfedilmemiş bölgelerde işlem görüyor. Bitcoin (BTC) dün gece 82.410 dolarlık yeni bir zirvenin üzerine çıktı. Analistlere göre önümüzdeki hafta içerisinde 85.000 dolar sınırını aşması beklenen Bitcoin fiyatı için sadece bir duraklama noktası olabilir.

BİTCOİN YENİ REKORUNU KIRDI

Dünyanın en büyük kripto para birimi, seçimden bu yana geçen hafta en dikkat çekici hareketlerden birini yaptı ve Trump'ın desteğiyle rekor kıran Bitcoin rallisi 90.000 dolara yaklaştı.

TGRT Haber TV'ye konuşan Kripto Para Uzmanı Helin Çelik'in Bitcoin yatırımcısına verdiği tavsiyeler şöyle;

89 bin dolara giden bir Bitcoin var. Hızlı bir yükseliş gerçekleşti. Özellikle Amerika seçimlerinin hemen ardından. Artık dijital altın olarak da nitelendiriyor yatırımcılar.

BALİNA ALIMLARI HIZLANDI

Trump'ın kripto para piyasasına vermiş olduğu destek çok anlamlıydı. Çünkü uzunca bir süredir ABD topraklarında kripto para piyasası yatırımcısı da geliştiricisi de sıkıntı çekiyordu. Trump'ın seçilmesinin ardından, yaşanan yükselişten sonra tekrar balina alımlarının hızlandığını gözlemliyoruz.

Bir diğer açıdan Bitcoin'in stratejik rezerv olmasıyla alakalı bir takım sözleri vardı ve yüklü alışların bir sebebi de bu aslında. Sadece ABD'de değil dünyanın diğer ülkelerinde de özellikle Bitcoin alışlarında hızlanma yaşanması bekleniyor ve sınırlı bir varlık olduğu için 21 milyon adetle sınırlandırıldığı için ve madencilikle spesifik olarak çıkartılıp dolaşıma sokulduğundan dolayı burada bir arz kısıtı durumu var.

Madencilik firmalarının rezerv birikimleriyle birlikte pozisyonların yükü artmış vaziyette ve yüklü pozisyonlar sayesinde biz 89.500 seviyelerini test edebildik. Hatta bazı vadeli işlemler piyasasında bu seviyeyi de aşabildi Bitcoin.

PEŞİNDEN ALTCOİNLERİ DE SÜRÜKLÜYOR

Bitcoin peşinden altcoinleri de sürüklüyor. Şimdi bu yüklü alışların kurumsal alımların devam etmesini bekleyebiliriz. Çünkü 2025 yılı içerisinde de buradaki algı hala pozitif ve piyasada bir iyimserlik fiyatlaması olduğunu söylememiz mümkün. Kısa pozisyonda olan yatırımcının tasfiye oranı da yükselmiş vaziyette.

Verilere baktığım zaman dün 368 milyon dolar bir önceki gün 377 milyon dolarlık short pozisyon piyasadan silindi. Yani yatırımcı gevşeme beklediği noktada bu durumda risk alarak kısa pozisyona geçiyorsa riskini çok daha fazla büyütüyor diyebilirim. Çünkü genelde kripto para piyasasında ani yükselişler, kısmi geri çekilmeler boğa piyasasında yaşadığımız bir durum ve yatırımcı pozisyonunu bozduğu zaman tekrar aynı seviyeyi aşağıda yakalayamayabiliyor. O yüzden bu noktaya dikkat etmek lazım. Çünkü hala beklentiler burada pozitif. Özellikle Trump'ın sözlerini yerine getireceği algısı çok yüksek.

Diğer taraftan FED geçtiğimiz hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitti. Burada da bir yükseliş serisi ile karşılaştık ve aralık ayı çok daha fazla oynaklığı yüksek olan bir ay olabilir.

BİR HAFTA İÇİNDE 100 BİN DOLAR OLUR MU?

Özellikle analistler 100 bin dolar seviyesini önümüzdeki bir hafta içerisinde bekliyor. Şimdi seçimlerin ardından hızlı bir yükseliş gerçekleştiğine göre yaklaşık bir haftalık bir süreden bahsediyoruz.

90'ların üzerinde kalıcı bir fiyatlama görürsek ilk etapta 98 bin 100 bin bant aralığına yerleşebilir. Ama bunun için temin vermek doğru değil. Şimdi ivmesi ve hızına ve yüklü alışlara baktığımız zaman imkansız değil. Ama oldu ki aksi bir durumda ters bir haber çıktı. O zaman bir kar realizasyonu yaşanabilir. Çünkü hem kısa dönem yatırımcısı hem de uzun dönem yatırımcısı karda.

Bir diğer açıdan teknik olarak baktığımız zaman doygunluk seviyesi çok yüksek. Aşırı alım bölgesine yerleşmiş vaziyette Bitcoin. O yüzden bir kar realizasyonu gelir de biz tekrar ufak bir gerileme yaşarsak 100 bin serüvenimiz biraz daha ötelenmiş olur. Ama beklentiler 100 bin doların geçilmesi yönünde.

Hem faiz indirimlerinin devam etmesi küresel anlamda parasal genişlemenin içine girdiğimiz bir durumda desteklenmesi aynı zamanda piyasanın hem de Trump'ın görevi devraldıktan sonra yani ocak ayından sonra hareketliliğin daha da artmasını bekliyoruz.

ELON MUSK VE TRUMP PİYASAYA YÖN VERİYOR

Burada Elon Musk ve Trump ikilisinin etkisi piyasaya çok büyüktü. Şimdi bu etkiyi devam ettirip ettirmeyecekleri ve Trump'ın sözlerini ne kadar tutacağı merak konusu. Bunun fiyatlamasını biz ağırlıklı olarak göreceğiz. Ama Aralık ayına baktığımız zaman burada bir de makro veri seti bizi karşılıyor olacak. Çünkü tekrar Fed'in buna yönelik bir politikası yani parasal genişlemelerin devam edip etmeyeceği 2025'te eğer Trump söylediklerini yaparsa enflasyonu da tetikleyebilecek durumları oluşturacağı konuşuluyor şimdiden."