Bitcoin rekor kırmaya doymuyor: Bir gecede 9 bin dolar arttı, kritik sınıra yaklaştı

12 Kasım 2024 07:05 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 07:53

Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından başlayan güçlü ivmeyle, dünya çapında en çok tercih edilen kripto para birimi Bitcoin, rekor üstüne rekor kırıyor. Dün bir gecede yaklaşık 9 bin dolar artan BTC kritik seviyeyi aşmak üzere

Kripto paralara yönelik destekleyici tavrıyla bilinen Trump’ın başkan seçilmesiyle birlikte yatırımcılar Bitcoin​'e odaklandı. Kripto piyasasında yukarı yönlü hareket sürerken, Bitcoin kritik seviyeye yaklaştı.

BİTCOİN 90 BİN DOLARA YÜRÜYOR

Bitcoin fiyatı dün gece 1.20 sıralarında 89 bin 637 dolara kadar yükseldi ve 90 bin dolar sınırına bir adım daha yaklaştı. Bir gece önce aynı saatte 80 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin böylece bir gecede 9 bin dolar pirim yapmış oldu. Ancak daha sonra gelen satışlarla , son kapanışa göre yüzde 0,1 artış göstererek şu anda 88 bin 113 dolardan işlem görüyor.

YIL SONUNA DOĞRU REKOR BEKLENTİSİ

Bitcoin'in değeri son bir ayda yüzde 25,84, yıl başından itibaren ise yüzde 110 artarak ciddi bir yükseliş sergiledi. Birçok analist, Bitcoin fiyatının yıl sonuna kadar 100 bin dolara ulaşarak yeni rekor seviyelere çıkabileceğini öngörüyor.

GÜÇLÜ SEYİR DEVAM EDECEK

HC Wainwright analisti Mike Colonnese, kripto para​ piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Trump'ın seçimi kazandığının açıklanmasından bu yana Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ediyor ve fiyat keşfi sürecine girdi. Bu güçlü yükseliş eğiliminin 2024 sonuna kadar sürmesi ve Bitcoin fiyatlarının yıl sonuna kadar altı haneli seviyelere ulaşması muhtemel.”