Bitcoin fiyatında Trump etkisi eridi! Yüzde 10'dan fazla düştü! İslam Memiş'ten "Ters köşe olacaksınız" uyarısı geldi

21 Aralık 2024 17:11 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 17:23

Bitcoin fiyatı bu hafta başında ulaştığı rekor seviyeden bu yana yaklaşık yüzde 12 düştü. Salı günü ilk kez 108 bin doları aştıktan sonra, dünyanın en büyük kripto para birimi bitcoin, cuma günü erken işlemlerde 93 bin doların altına geriledi. Bitcoin kısa sürede bu kayıpların bir kısmını telafi etse de finans analisti İslam Memiş, kripto para yatırımcısını "Ters köşe olacaksınız" diyerek uyardı.

Satış dalgası daha geniş kripto para piyasasını etkiledi. Bitcoin fiyatı yüzde 10'dan fazla düştü. Bu düşüş, Trump'ın seçilmesinden bu yana elde edilen kazanımların bir kısmını yok etti. Bitcoin, Trump'ın ABD'nin Bitcoin stratejik rezervine desteğini yeniden teyit etmesinin ardından bu haftanın başlarında yeni bir zirveye ulaşmıştı.

BİTCOİN FİYATI SERT DÜŞTÜ

Bitcoin'deki düşüş, büyük ölçüde Federal Rezerv'in Çarşamba günü geç saatlerde gelecek yıl daha az faiz indirimi beklediğini açıklamasının ardından gerçekleşti. Fed'in öngörüsü hisse senetlerinin dakikalar içinde düşmesine neden oldu. Bitcoinin haftalardır gördüğü en düşük seviyeye gerilemesine yol açtı.

Bitcoin'deki son düşüş, kripto para birimine karşı dostça davrandığı yaygın olarak görülen eski Başkan Donald Trump'ın seçilmesinden bu yana elde edilen kazanımların bir kısmını sildi. Yine de fiyat Seçim Günü'nden bu yana yaklaşık yüzde 36 arttı.

Bitcoin'in stratejik rezervinin destekçileri ayrıca varlığın ülkenin finansal varlıklarını çeşitlendirmeye yardımcı olacağını ve ABD doları gibi diğer varlıkların olası değer düşüşlerinden onu koruyacağını söylüyor.

KRİPTO PARA YATIRIMCISI TERS KÖŞE OLACAK

Kripto para piyasası hakkında konuşan İslam Memiş, "hazırlıklı olun" uyarısı yaptı. Açıklamaları şöyle;

2025 yılında çok sert bir şekilde dalgalanacak bir kripto para piyasasına hazır olun. Bu sert dalgalanmaların nedeni oradaki kripto para piyasasındaki oyuncuların ters köşede kalması ve onlardan kazanılan parayla Amerika kendi borçlarını kapatacak. Trump iyi bir tüccar. O yüzden ben yemedim al sen ye demeyecek size bu borçları ödetecek. O yüzden 2025 yılında kripto para piyasasındaki yatırımcılarımızın oldukça dikkat etmesi lazım. 120.000 dolar seviyesini görebilirsiniz. 140.000 dolar seviyesini görebilirsiniz. Olmayacak dediğiniz her şey olabilir ama geçen hafta 108.000 dolar seviyesinde şu anda 93.000 dolar seviyesinin altına sarkan bir Bitcoin yatırımcısının psikolojisini şu anda düşünmek lazım."