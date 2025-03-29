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 | Kübra Çelepi

Bitcoin fiyatının 65.635 dolara düşeceğini söyledi

Analistten BTC fiyatı tahmini geldi. ABD PCE enflasyon verilerinde beklenenden yüksek artış, Bitcoin düşüşünü tetikleyerek kripto piyasasında oynaklığa neden oldu. Uzmanlar, yükselen enflasyonun Fed'in faiz oranlarını yükselterek kripto para piyasasını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Bitcoin fiyatı yüzde 3,3 düşerek yaklaşık bir haftadır en düşük seviyesine yaklaştı. Analist Peter Bradnt, Bitcoin fiyatının 65.635 dolara düşeceğini tahmin etti

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 16:58

Kripto piyasası Donald Trump'ın tarifesinin getirilmesiyle yüksek oynaklıktan etkilenmeye devam ediyor. Son olarak ABD PCE enflasyon raporu da BTC'yi zorladı.

ŞUBAT ABD PCE ENFLASYON VERİLERİ YÜZDE 2,5'E ULAŞTI

PCE enflasyon endeksi, ABD Federal Rezervi tarafından enflasyonu ölçmek için kullanılan temel bir ölçüttür. Beklenenden yüksek veriler, Fed'in çeşitli para politikalarına ilişkin kararlarını etkileyebilir. Uzmanlar, artan enflasyonun özellikle kripto piyasası için tamamen olumlu bir haber olmadığını savunuyor. Gelen enflasyon Fed'in faiz oranı indirim kararlarını geciktirebilir.

Mart FOMC toplantısı faiz oranlarını değiştirmedi ancak bir sonraki toplantıda kesintilere ve Bitcoin fiyatında bir yükselişe tanık olunması konusunda yüksek beklentiler bulunuyor.

Kripto para piyasası yatırımcıların düşüş eğilimi arasında haftalardır sıkıntı çekiyor. ABD PCE enflasyon verileri, milyonlarca kişinin uzun pozisyonlarda tasfiye edilmesi ve toplam piyasa değerinin neredeyse %3 düşmesiyle daha fazla oynaklığa yol açtı.

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BİTCOİN FİYATI 65.635 DOLARA DÜŞEBİLİR

BTC fiyatı %3,3 düştü ve yaklaşık bir haftadır en düşük seviyesi olan 82,4 bin dolara geriledi. Bununla birlikte, çoğu altcoin düşüşte. Ayılar piyasaya hakimken, yatırımcılar daha fazla düşüşten korkuyor. Analist Peter Bradnt, Bitcoin fiyatının 65.635 dolara düşeceğini tahmin etti. Olasılığa rağmen, uzun vadeli Bitcoin fiyat tahmini yükseliş eğiliminde kalmaya devam ediyor.

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