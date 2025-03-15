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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Bitcoin fiyatının yönü ayı mı boğa mı? BTC için büyük değişim yolda

Bitcoin'in 2024'teki fiyat hareketi, keskin kazançlar döngüsünü takip etti. Piyasalar güncel olarak BTC'nin geçen yılın eğilimlerini tekrarladığına inanıyor. Geçtiğimiz yıl, Mart ayında zirveye ulaştıktan sonra Bitcoin, birkaç ay süren ve ancak Kasım ayında toparlanan dik bir düşüş yaşamıştı. Analistlere göre, bitcoin piyasa tahmini büyük bir fiyat değişimine işaret ediyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 17:05

Bitcoin analisti Markus Thielen, 2024'te Bitcoin fiyatında tekrar oluşabileceğini tahmin etti. Thielen, BTC'nin geçmişteki hareketlerine bakarak ayna desenine işaret etti.

BTC ANALİSTİ 2024'TE TEKRARINA İŞARET ETTİ

Markus Thielen'in analizine göre, 2024'teki Bitcoin fiyat hareketinde bir tekrar olasılığı yüksek. BTC geçen yılın çoğunu konsolidasyonda geçirdi, ancak yılın ilk aylarında tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Mart 2024, BTC'nin 73.679 dolara ulaştığı ve ardından düştüğü ve aylarca 20.000 dolara yakın işlem gördüğü ayı işaret etti. Bitcoin için bu düşüş dönemi, Kasım ayında Donald Trump'ın yeniden seçilmesiyle ilgiliydi.

BİTCOİN'İN YÜKSELİŞ MOMENTUMU SÖNÜYO MU?

Ocak ayında, BTC bir kez daha büyüme yaşadı ve 109.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, Trump'ın göreve başlaması ve kripto dostu politikalara hemen başlaması umutlarıyla tetiklendi. Bu nedenle Thielen, bir ayna desenine işaret ederek tekrarının "Çok olası" olduğunu ifade etti. Thielen, bu desene dayanarak, kısa vadede Boğa duygusunun zayıf olmasının muhtemel olduğunu belirtti. "Bu nedenle, bu aşamada kısa pozisyonları kapatmak ihtiyatlı olabilir" açıklamasında bulundu.

UFUKTA UZUN VADELİ BİR YÜKSELİŞ Mİ VAR?

BTC fiyat hareketindeki ve kısa vadeli hareketlerdeki boğa momentumunun zayıflığı, yatırımcının dikkatli olduğunu gösteriyor. Analistlere göre, ETF çıkışları düşük fonlama oranlarına yol açabilir, taze sermayeyi sınırlayabilir ve kısa vadeli görünümü belirsiz tutabilir. Yine de, makroekonomik koşullar olumlu yönde değişirse ve BTC 2024 modelini takip ederse uzun vadeli bir artış mümkün sayılıyor. Ancak uzmanların görüşüne göre, kısa vadeli dalgalanmalar devam edecek, ancak geçmiş eğilimler Bitcoin'in düzeltmelerden sonra uzun vadeli toparlanmalar gelecek.

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