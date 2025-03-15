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 | Kübra Çelepi

Sabah kahvenizin pahalı olma nedeni belli oldu

Küresel kahve fiyatları 2024'te arz sıkıntıları ortasında yükseldi. Önemli kahve üretim ülkelerindeki olumsuz hava koşulları ve artan nakliye maliyetleri kahve fiyatlarını yaklaşık yüzde 39 oranında artırdı. Premium kavrulmuş ve çekilmiş kahve pazarında tercih edilen Arabica kahvesi, yıllık bazda %58 fiyat artışı gördü. Hazır kahve ve karışımlarda yaygın olarak kullanılan Robusta kahvesi ise yüzde 70 artış yaşadı. 2025'te daha fazla artış bekleniyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 16:50

Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre dünya kahve fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 38,8 artarak çok yıllık bir zirveye ulaştı. Fiyat artışları, başlıca kahve üreten ülkelerdeki olumsuz hava koşulları, tedarik kısıtlamaları ve daha yüksek nakliye maliyetleri tarafından yönlendirildi.

KAHVE FİYATLARI COŞTU

1990'ların ortalarından bu yana ilk kez iki çeşit arasındaki fiyat farkının daraldığını ve küresel kahve pazarında önemli değişimlerin sinyalini verdi. Kahve fiyatlarındaki keskin artışa, Vietnam, Endonezya ve Brezilya gibi büyük üretici ülkelerdeki üretimin azalması da dahil olmak üzere çeşitli faktörler katkıda bulundu.

BREZİLYA'DAKİ YAĞMUR TAHMİNLERİ KAHVE FİYATLARINI ETKİLİYOR

Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya da aşırı hava koşulları nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kaldı. Kuru ve sıcak hava, Brezilya'nın kahve üretim tahmininde art arda aşağı yönlü revizyonlara neden oldu ve bu tahmin, yıllık bazda beklenen %5,5'lik artıştan %1,6'lık düşüşe geçti. Bu, küresel arz sıkıntısını daha da kötüleştirdi ve fiyatları yukarı çekti.

NAKLİYE MALİYETLERİ ARTIŞI DESTEKLEDİ

FAO ayrıca küresel kahve fiyatlarındaki artışa katkıda bulunan bir diğer etken olarak artan nakliye maliyetlerine işaret etti. Aralık 2024 itibarıyla ABD tüketicileri kahve için %6,6 daha fazla ödeme yaparken, Avrupa Birliği 2023'teki aynı döneme kıyasla %3,75'lik bir artış gördü.

2025 YILI ZORLU GEÇECEK

FAO, geleceğe bakıldığında, kilit üretim bölgelerinde ek önemli tedarik kesintileri yaşanması halinde 2025 yılında kahve ihracat fiyatlarının daha da artabileceği konusunda uyardı. Kahve, küresel ekonomide hayati bir rol oynarken küçük çiftçiler küresel kahve üretiminin yüzde 80'ini oluşturuyor.

Brezilya ve Vietnam birlikte dünyanın kahve arzının yaklaşık yüzde 50'sini sırtlıyor. Küresel kahve endüstrisi yıllık 200 milyar ABD dolarından fazla gelir elde ederken kahve ihracatı Etiyopya, Burundi ve Uganda gibi ülkelerin ekonomilerine önemli katkı sağlıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

En pahalı kahve fiyatları ne kadar?
Hem çok az sayıda üretiliyor olması hem de işlenme süreci nedeniyle dünyanın en pahalı kahvesi olan Luwak kahvesinin fiyatı da ortalama 350 ila 500 Euro arasında değişmekte. Bu rakam yaklaşık olarak 990 liraya tekabül ediyor.
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