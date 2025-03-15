Doğadan servet çıkıyor! Dağlardan gelen hazine altına kafa tutup dolarla satılıyor

Bayburt'ta doğada çok nadir bulunan kehribar, gram altınla yarışan fiyata satılıyor. Çam ağaçlarından sızan reçinelerin zamanla taşlaşmasıyla oluşan kehribar, işlenerek tespih, kolye ve yüz gibi takılara dönüşüyor. Birçok hastalığa da şifa olmasıyla bilinen kehribar taşının gramı dolar üzerinden satılıyor.

Bayburt'ta doğada zor bulunan kehribarı toplayıp işleyen Bayram İpek, kehribarın gram fiyatının gram altınla yarıştığını ifade etti. Kehribar tespihleri 5 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar satılıyor.

DOĞADAN GELEN SERVET KEHRİBAR

Bayburt’ta değerli taş işlemecisi Bayram İpek, doğada nadir bulunan kehribarı dağ bayır gezerek topluyor ve büyük emeklerle işliyor.

Çam ağaçlarından sızan reçinenin milyonlarca yılda taşlaşmasıyla oluşan bu özel taş, hem maddi hem de sağlık açısından büyük değer taşıyor.

Kehribarın gram fiyatı 1.200 ila 1.800 lira arasında değişirken, işlenmiş kehribar tespihler 5 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar alıcı buluyor.

FİYATLAR DOLAR ÜZERİNDEN BELİRLENİYOR

Çocukluk hobisini mesleğe dönüştüren Bayram İpek, yoğun siparişler nedeniyle işine yetişmekte zorlandığını ifade etti.

Sadece koleksiyoncuların değil, sağlığa faydaları nedeniyle de birçok kişinin ilgisini çeken kehribar, sakinleştirici ve ağrı kesici etkileriyle de biliniyor. Kehribarın altın kadar değerli hale gelmesi ve dolarla satılması, yatırımcıların ilgi odağı oldu.

Sıkça Sorulan Sorular Kehribar nedir ne işe yarar? Kehribar taşının sakinleştirici ve stresten arındırıcı doğal bir etkisi olduğu bilinir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiğine ve vücuttaki negatif enerjiyi emerek derin bir huzur sağladığına inanılır. Bu doğal taş, sadece fiziksel değil, ruhsal iyilik hali için de kadim bir şifa kaynağı olarak da görülüyor.