Bitcoin gözünü 100 bin dolara dikti! Uzmanlardan kritik 'ani düşüş' uyarısı

13 Kasım 2024 09:21 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:04

Trump’ın başkanlık zaferi ve kripto yanlısı politikacıların Kongre’deki artan etkisi, Bitcoin’in tarihi zirveye ulaşmasında etkili oldu. Bitcoin, 88 bin dolara kadar yükselerek rekor rekor tazelerken piyasada Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasıyla başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Ancak uzmanlar, 2024 yılına 40 bin dolar civarında başlayan ve 88 bin doları aşarak gözünü 100 bin dolara diken Bitcoin için düşüş uyarısında bulundu.

Kripto para piyasasında Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasıyla başlayan yükseliş eğilimi tüm hızıyla sürüyor. Başkanlık zaferi ve kripto yanlısı adayların Kongre'ye girmesi, özellikle Bitcoin fiyatında kayda değer bir ralliye yol açtı. 2024 yılına 40 bin dolar seviyelerinde başlayan Bitcoin, bu süreçte 88 bin doları aşarak gözünü 100 bin dolara dikti. Ancak, uzmanlar bu seviyelerden bir düzeltme gelebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

UZMANLARDAN BITCOIN YATIRIMCILARINA UYARI

Ekonomim'e değerlendirmede bulunan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, piyasadaki son hareketlere dair, "90 bin dolar civarı teknik olarak direncin olduğu bir bölge. Bir süredir olumlu beklentiler fiyatlanıyor. Bu nedenle piyasa bir noktada bekle-gör politikasına geçip Trump’tan somut adımlar beklemeye başlayabilir. Bu durumda, bu seviyelerden bir satış gelebilir. Ancak seçim sürecinde konuşulanlar gerçekleşirse çok daha yüksek seviyeleri görebiliriz. Yıl sonu için net bir seviye vermek zor, fakat S&P'de yükseliş beklediğim için Bitcoin ve diğer riskli varlıklarda da yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum" yorum yaptı.

Bitcoin’in tarihi rekorlara yöneldiği bu dönemde, piyasadaki iyimser hava dikkat çekici, ancak yatırımcılar her zamanki gibi temkinli olunması gerektiğini ve olası düzeltmelere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.

Kripto Para Uzmanı Ozan Kara, 100 bin dolara kadar sert düzeltme beklemediğini belirterek, “Bitcoin'in son dönemde yaşadığı fiyat artışının arkasında birkaç önemli neden bulunuyor. Öncelikle Trump'ın başkanlık seçimini kazanması ve kripto paraya karşı olumlu tutumu, yatırımcıları heyecanlandırdı. Dünya genelinde faiz indirimleri başladı ve Çin'in ekonomiye yaptığı büyük destek paketleri de arzı sınırlı varlıklardan BTC’ye olan ilgiyi artırdı. Kurumsal yatırımcıların ve BTC ETF'lerinin piyasaya girmesiyle birlikte talep daha da yükseldi. Yılsonu hedefim 100 bin dolara kadar sert bir düzeltme beklemiyorum. Bitcoin’in dolar endeksi yükselirken yükseliş göstermesi, bu rüzgarın tahminlerin üzerinde güçlü olduğuna işaret ediyor. BTC 100 bin dolar hedefine doğru yol alıyor” dedi.

BITCOIN REKORA DOYMUYOR, ALTCOIN SEZONU BAŞLIYOR MU?

Kripto Teknik Kurucusu Altuğ İşler de, piyasada sert bir düzeltme beklemediğinin altını çizdi. İşler, "Tabiki buradan %10 kadar geri çekilme yaşanabilir, her boğada bunu görüyoruz. Geldiğimiz rakamın büyüklüğünü göz önüne alırsak %10’luk geri çekilme sert bir düzeltme sayılmaz” yorumunu yaptı. İşler altcoinler için, "Aralık ayından itibaren altcoinlerde ciddi bir yükseliş görmeye başlayacağız. Çünkü herkes hevesli, yeni yatırımcı geliyor. Geçtiğimiz rallileri de göz önüne alırsan Nisan – Mayıs aylarına kadar bir yükseliş dönemi yaşayacağımızdan bahsedebiliriz" dedi.

Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün, "Bitcoin 2024 yılı başlarında yaklaşık 40 bin dolar seviyelerindeydi. O zamandan bu yana çok iyi bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kripto ekosisteminde bir kez daha kendini hatırlattı. Bu yükseliş sadece Bitcoin yatırımcılarına değil, tüm kripto para yatırımcılarına güven verdi. 90 bin dolara yaklaşırken, birçok kişi bu yükselişi ‘doğal bir gelişim’ olarak görse de, bu kadar hızlı bir tırmanış elbette insanı düşündürüyor. Bu kadar güçlü bir yükseliş sonrası bir nefes alma dönemi gayet sağlıklı olabilir. Bu, Bitcoin’in kırılgan olduğunu değil, aksine sağlam bir zemin oluşturduğunu gösterir. Düzeltmeler uzun vadeli yatırımcılar için genellikle fırsat penceresi açar. Her düşüş aslında yeni bir yükselişin habercisi oldu. Kendi adıma, Bitcoin’in bu noktada olgunlaştığını ve artık sadece spekülasyonlarla hareket eden bir varlık olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CoinTR Araştırma Departmanı ise seviye vererek uyardı yatırımcılara şu uyarılarda bulundu;

"Bitcoin’de sert bir düzeltme olasılığı dikkat edilmesi gereken bir durum. Hızlı fiyat artışları sonrasında piyasalarda genellikle kar satışları ve düzeltmeler yaşanır. Teknik analiz verileri, 82 bin dolar seviyesinin güçlü bir destek noktası olarak öne çıktığını ve bu seviyeye doğru bir geri çekilmenin olası olduğunu gösteriyor. Ancak, Trump vaatlerini yerine getirmeye başlar ve ABD’de kripto dostu düzenlemeler uygulamaya koyulursa, Bitcoin’in yükseliş trendi güç kazanabilir."

Kripto Teknik Kurucusu Oytun Es ise "Bitcoin’in 100 bin dolara gelmeden sert bir düzeltme yapmasını beklemiyorum. 2024 yılı sonuna kadar 100 bin doları göreceğimizi düşünüyorum. 2025 için ise 140 bin dolar seviyesini görebiliriz. Hatta ben bu öngörüyü paylaştığımda şunu da not düşüyordum: Trump seçilirse fikrimi revize ederim. Büyük ihtimalle 140 bin doları da geçebiliriz” ifadelerini kullandı.