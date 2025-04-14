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 | Kübra Çelepi

Bitcoin için çarpıcı tahmin! 2035'e kadar 1,8 milyon doları görebilir

Son aylarda değer kaybına uğrayan Bitcoin için uzun vadeli tahminler hâlâ iyimser. Uzmanlara göre Bitcoin, 2035 yılına kadar 1,8 milyon dolarlık seviyeleri görebilir. Ancak kısa vadede yatırımcıların temkinli tutumu devam ediyor.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 09:11

Unchained Piyasa Araştırmaları Direktörü Joe Burnett, Bitcoin'in uzun vadede yükseliş döngüsünde olduğunu söyledi. Burnett, "Paralel Model" ve Michael Saylor'ın geliştirdiği "Bitcoin 24 Modeli" gibi iki farklı modelin, Bitcoin fiyatının önümüzdeki 10 yıl içinde sırasıyla 1,8 milyon ve 2,1 milyon dolara ulaşabileceğini gösterdiğini belirtti. Burnett, bu tahminlerin güçlü ve mantıklı baz senaryolar olduğunu ifade ederek, ekonomik faktörlere bağlı olarak fiyatların bu seviyeleri aşabileceğini vurguladı.

Bitcoin için çarpıcı tahmin! 2035'e kadar 1,8 milyon doları görebilir

KISA VADEDE YATIRIMCILAR ALTINA YÖNELDİ

BitMEX kurucu ortağı ve Maelstrom CIO'su Arthur Hayes ise Bitcoin'in kısa vadede bile ciddi yükseliş yaşayabileceğini savundu. Hayes, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni bir parasal genişleme dönemine başlaması durumunda Bitcoin fiyatının 2025 sonuna kadar 250 bin doları bulabileceğini dile getirdi.
Uzun vadeli tahminler iyimser olsa da kısa vadede durum farklı görünüyor. Brickken analisti Enmanuel Cardozo'ya göre, yatırımcılar son dönemde oldukça dikkatli. Portföylerini yeniden dengeleyen yatırımcıların büyük Bitcoin pozisyonlarından kaçındığı ve Bitcoin ETF'lerinden çıkış yaparak altın gibi daha güvenli varlıklara yöneldiği görülüyor.
Bu değişimde altının performansı da etkili oldu. 2025 başından bu yana altın, Bitcoin'i açık ara geride bıraktı. TradingView verilerine göre, altının fiyatı yıl başından beri %23'ten fazla yükselirken, Bitcoin %10'un üzerinde değer kaybetti. Özellikle tokenleştirilmiş altına olan ilgi de artmış durumda. Bu hafta tokenleştirilmiş altının işlem hacmi 1 milyar doları geçti ve son iki yılın zirvesini gördü.

Bitcoin için çarpıcı tahmin! 2035'e kadar 1,8 milyon doları görebilir

ABD SİYASETİNİN PİYASALARA ETKİSİ BÜYÜK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasının ardından, piyasalarda yaşanan belirsizlik yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde azalttı. Trump'ın ithalat tarifelerini artırma hamleleri, piyasalarda belirsizliği körükledi ve hisse senetleriyle birlikte kripto paralarda da durgunluğa yol açtı. Joe Burnett, bu tür siyasi gelişmelerin kısa vadede Bitcoin gibi varlıklara yatırımı yavaşlattığını ancak uzun vadeli olumlu beklentileri değiştirmediğini ifade etti.

Bitcoin için çarpıcı tahmin! 2035'e kadar 1,8 milyon doları görebilir

BİTCOİN VE ALTININ REKABETİ DEVAM EDECEK

Bitcoin'in geleceği hakkında iyimser olan Burnett, Bitcoin'in uzun vadede altının 21 trilyon dolarlık piyasa değerini yakalayabileceğine inanıyor. Burnett, "Bitcoin eğer altınla aynı piyasa değerine ulaşırsa, bugün bile her Bitcoin 1 milyon doları görür" dedi.
Ayrıca Bitcoin'in volatilitesinin giderek azaldığını ve piyasa düşüşlerinin uzun vadeli yatırımcılar için önemli fırsatlar yarattığını belirten Burnett, "Yüksek fiyatlar ilgiyi artırıyor, derin düşüşler ise Bitcoin'i gerçekten güvenen yatırımcıların eline geçmesini sağlıyor" dedi.

Bitcoin için çarpıcı tahmin! 2035'e kadar 1,8 milyon doları görebilir
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