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 | Murat Makas

Bitcoin için üç kritik senaryo: Dip neresi?

Donald Trump’ın yeniden gündeme taşıdığı gümrük tarifeleri, kripto para piyasalarını da derinden etkiledi. Bitcoin’in son haftalarda yaşadığı sert düşüş, yatırımcıların “Dip görüldü mü, yoksa daha kötüsü mü geliyor?” sorusunu sormasına neden oldu.

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Bitcoin için üç kritik senaryo: Dip neresi?
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 14:35

MarketWatch yazarı Frances Yue’nin analizine göre, Trump yönetiminin tarife açıklamaları sonrası Bitcoin’in yönünü belirleyebilecek üç olası senaryo ortaya çıktı. Analize göre, kripto para piyasasının amiral gemisi konumunda olan Bitcoin’in geleceğini, ABD ile ticaret ortakları arasındaki gelişmelerin şekillendireceğini söylüyor.

Bitcoin için üç kritik senaryo: Dip neresi?

1. YAVAŞ AMA UMUTLU BİR İLERLEME

Kripto analiz platformu Nansen’in baş araştırma analisti Aurelie Barthere’e göre ise, şu anda en olası senaryo, ABD ile Çin gibi büyük ticaret ortakları arasında adım adım ilerleyen bir müzakere süreci. Ancak bu beklenenden fazla bir zaman alabilir.
Uzman isim “Bu senaryoda, Bitcoin’de ve borsalarda biraz daha düşüş görebiliriz. Fakat ABD ile Çin arasında somut bir uzlaşma sinyali geldiğinde, yatırımcılar yeniden alıma geçebilir” dedi.
Öte yandan, ABD yönetiminin hisse senetlerindeki düşüşleri görmezden gelme eğilimi, piyasalar açısından belirsizlik yaratıyor. Bu da müzakerelerin çetrefilli geçeceğini gösteriyor.

2. HIZLI UZLAŞI: EN İYİMSER AMA EN AZ OLASI SENARYO

Barthere’in “en iyi ihtimal” olarak tanımladığı bu senaryoda ise, taraflar tarifeler yürürlüğe girmeden önce hızla masaya oturur ve bir anlaşmaya varırsa, Bitcoin’in düşüşü sonlanabilir ve şu anki seviyeler en dip seviyeler olarak kalabilir.
Ancak Barthere bu ihtimalin oldukça düşük olduğunu, zamanın daraldığını ve tarafların sert söylemlerinin müzakere zeminini zayıflattığını da sözlerine ekledi.

Bitcoin için üç kritik senaryo: Dip neresi?

3. SERT ÇATIŞMA: EN KÖTÜ SENARYO

En karamsar senaryo ise ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının daha da şiddetlenmesi. Zaten bu ihtimalin adım adım gerçekleştiğine dair sinyaller var. Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 50 oranında ek vergi getirme tehdidinde bulunurken, Çin de buna karşılık daha sert misillemeler hazırlığında. Pekin yönetimi, “sonuna kadar mücadele” mesajı veriyor.
Barthere’e göre, böyle bir durumda Bitcoin’in daha da derin bir ayı piyasasına düşmesi kaçınılmaz. “Eğer bu senaryo gerçekleşirse, bir süre kripto paralardan uzak dururuz. Çünkü bu sadece Bitcoin’i değil, küresel büyümeyi de tehdit eden bir şoka dönüşebilir” diyor. Bitcoin şu anda yaklaşık 77.400 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, Trump’ın göreve başladığı 20 Ocak’ta ulaştığı 109.225 dolarlık zirvenin yüzde 29 altında.


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#Ekonomi
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