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 | Kübra Çelepi

Bitcoin sessiz sedasız bir şey yaptı kimse fark etmedi! Tarihi bir hareketin başlangıcı geldi

Piyasaların baskı altında kaldığı bir haftada, Bitcoin (BTC) sessiz sedasız hamlesini yaptı. Bu yıl kripto para dünyasındaki en önemli hareketler biri geldi. Wall Street bunu fark etmek için çok geç kalmış olabilir. Bitcoin hisse senetlerinden ve altından ayrılıyor. Bitcoin, Wall Street'in eridiği bir dönemde 80.000 doların üzerinde tutunarak Nasdaq ve altından ayrılıyor. Analistlere göre, bu hareket, Bitcoin'in başlangıç ​​noktasına gelen bir kopuş anı olarak büyük çıkışa yol açabilir.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 17:04

Wall Street teknoloji kaynaklı satış dalgasıyla sarsılırken ve altın makroekonomik dalgalanmalara cevpa olarak tökezlerken, Bitcoin 80.000 doların üzerinde tutundu. ETF çıkışlarına, durgunluk korkularına ve küresel ticaret kaosuna rağmen bu seviyeden vazgeçmeyi reddetti. Bitcoin, Nasdaq'tan ve altından ayrıldı.

Bitcoin sessiz sedasız bir şey yaptı kimse fark etmedi! Tarihi bir hareketin başlangıcı geldi

BİTCOİN ÖZGÜRLEŞİYOR

Geçtiğimiz hafta Nasdaq %10,02 düştü ve altın %1,52 düştü. Hisse senetleri, artan ABD-Çin ticaret gerginlikleri, gecikmiş Fed faiz indirimleri ve geniş çaplı durgunluk uyarılarıyla etkilendi. Normalde kripto da aynı şeyi yapardı. Ama bu sefer öyle olmadı. Bitcoin %1,29 arttı.

Analistler ve yatırımcılar bu harekete hazırlıksız yakalandı. Reddit, X ve Telegram gibi platformlarda yatırımcılar heyecan patlaması yaşadı. BTC'nin bu hareketi kopuş anını olarak değerlendirildi. Yani kripto paralar Wall Street'i gölgelemeyi bırakıp kendi anlatısını yeniden oluşturmaya başladı.

Bitcoin sessiz sedasız bir şey yaptı kimse fark etmedi! Tarihi bir hareketin başlangıcı geldi

ETF ÇIKIŞLARI TEREDDÜT İŞARETİ VERDİ

Bitcoin'in dayanıklılığına rağmen, ETF akışları daha karmaşık bir hikayeyi gözler önüne serdi. ABD spot Bitcoin ETF piyasası, geçen hafta 165 milyon dolarlık çıkış kaydederek iki haftalık giriş serisine son verdi. WisdomTree'nin BTCW'si 44,6 milyon dolarla çıkışlara öncülük etti. IBIT ise 35,5 milyon dolarla onu takip etti. BITB ve ARKB'de her biri 20 milyon dolardan fazla geri dönüş gördü.

Yine de BTC, %0,48'lik hafif bir düşüşe rağmen Cumartesi günü 83.424 dolardan kapanarak 83.000 doların üzerinde kaldı. Bu tür bir dayanıklılık özellikle ETF çıkışları karşısında tarihi hareketin sinyallerini gözler önüne serdi.

Bitcoin sessiz sedasız bir şey yaptı kimse fark etmedi! Tarihi bir hareketin başlangıcı geldi
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BOĞALAR ÇIKIŞI GÖZLÜYOR

Teknik olarak, Bitcoin henüz tehlikeden kurtulmuş olmasa da hem 50 günlük hem de 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamalarının (EMA) altında işlem görüyor. Bu da genellikle zayıflık sinyalini vermeye devam ediyor. Analistlere göre, BTC 86.263 dolar direncini aşar ve 200 günlük EMA'yı aşarsa, 50 günlük EMA'ya doğru yükselebilir ve hatta 90.742 doları test edebilir. Aşağı yönlü olarak, 80.000 dolar seviyesinin kaybedilmesi, 11 Mart'taki 76.642 dolarlık dip seviyenin yeniden test edilmesini sağlar. Eğer kanama derinleşirse, 73.641 dolar bir sonraki kritik destek olur.

Bitcoin sessiz sedasız bir şey yaptı kimse fark etmedi! Tarihi bir hareketin başlangıcı geldi

BİTCOİN'İN BÜYÜK ANI GELDİ Mİ?

Özetle küresel ticaret belirsizliği, şahin Fed havası, borsa piyasaları serbest düşüşte iken yine de Bitcoin dimdik ayakta. Uzmanlara göre, bu sadece bir fiyat hareketi değil, bir sinyal. 100.000 dolar beklentisi hala masadan kalkmış değil.

Bitcoin sessiz sedasız bir şey yaptı kimse fark etmedi! Tarihi bir hareketin başlangıcı geldi
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