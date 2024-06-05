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Bitcoin kritik eşiği kırdı, yükselişin arkasındaki neden ortaya çıktı

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
05 Haziran 2024 12:33 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:36
Bitcoin kritik eşiği kırdı, yükselişin arkasındaki neden ortaya çıktı

Kripto para piyasalarında FED iyimserliği ve ABD iş gücü piyasasındaki zayıflıkla beraber hareketlilik devam ediyor. Bitcoin, 70 bin dolar sınırını aşarak yeniden yükselişe geçti.

Dünyanın en çok işlem yapılan kripto parası Bitcoin önemli bir ivme kaydetmesinin ardından kritik seviyeyi kırdı.

KRİTİK DİRENCİ KIRDI

Bitcoin direnç seviyesini kırarak yüzde 2,27 değer kazandıktan sonra 71 dolara kadar çıktı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmak için ralliye giren Bitcoin grafiği yatırımcılar tarafından ilgi ile takip ediliyor. 

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Yatırımcıların Fed faiz indirimleri konusudaki beklentileri yükselişin ana nedeni olarak görülüyor. FED 12 Haziran’da faiz kararını açıklayacak. Analistler enflasyonda bir soğuma olduğunun altını çizerken ilk faiz indiriminin aralık ayında yapılacağı öngörülüyor.

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FedWatch aracına göre Eylül ayında faiz indirimi olasılığını %65 olarak fiyatlanıyor.  Öte yandan hazine bono faizlerinin bir kısmı yılın en büyük iki günlük düşüşünü yaşadı. Bu durum kripto varlıkları destekledi.

GİRİŞ DEĞERİ DE BELLİ OLDU

Sosovalue'nin verilerine göre, Grayscale ETF GBTC'ye 28,19 milyon dolar, Fidelity ETF FBTC'ye 379 milyon dolar ve BlackRock ETF IBIT'e 274 milyon dolar giriş oldu.

Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 61,46 milyar dolar olurken, spot ETF'lere kümalatif toplam net sermaye girişi 14,85 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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